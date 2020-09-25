Журнал RusCable Insider #190 - кабель MAGNETAG с NFC-меткой!
Презентация ГОСТ Р на ПВХ, Изолятор-АКС и индийское солнце над каналами!
25 сентября 2020, 14:45
Рубрика: Модернизация
Метки: УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ, РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ, ИВЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика
Энергетики Кинешемского района электрических сетей «Россети Центр и Приволжье Ивэнерго» провели работы по обустройству систем уличного освещения около детских площадок в городе Кинешме.
Возле детского городка на ул. Верещагина энергетики установили 2 новых светодиодных уличных светильника, обеспечив более яркое и равномерное освещение игровой зоны. Также проведены работы по устройству системы уличного освещения на месте строящейся детской площадки на ул. Спортивная. Персоналом Кинешемского РЭС было смонтировано 6 опор уличного освещения, 7 современных светильников, проложено 250 м кабеля.
Светодиодные светильники существенно экономят электроэнергию, устойчивы к низким температурам, не перегреваются, обеспечивают равномерное освещение улиц, а также не требуют дорогостоящей утилизации по окончании эксплуатации.
Напомним, филиал «Ивэнерго» осуществляет обслуживание уличного освещения в Кинешме в рамках энергосервисного контракта, заключенного с муниципалитетом в 2019 году. В рамках проекта энергетики на договорной основе выполняют целый комплекс работ по техническому обслуживанию систем наружного освещения, включая ликвидацию аварийных ситуаций. Все работы выполняются квалифицированными специалистами, применяются современные технические средства.
«Энергетики нашего предприятия качественно и на высоком уровне выполняют взятые на себя обязательства в рамках контракта с администрацией городского округа. Освещение детских площадок повысит комфорт и безопасность жителей, а использование современного оборудования позволит улучшить надежность работы систем наружного освещения», - подчеркнул исполняющий обязанности заместителя генерального директора – директора «Россети Центр и Приволжье Ивэнерго» Владислав Острик.
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter