Энергетики Кинешемского района электрических сетей «Россети Центр и Приволжье Ивэнерго» провели работы по обустройству систем уличного освещения около детских площадок в городе Кинешме.

Возле детского городка на ул. Верещагина энергетики установили 2 новых светодиодных уличных светильника, обеспечив более яркое и равномерное освещение игровой зоны. Также проведены работы по устройству системы уличного освещения на месте строящейся детской площадки на ул. Спортивная. Персоналом Кинешемского РЭС было смонтировано 6 опор уличного освещения, 7 современных светильников, проложено 250 м кабеля.

Светодиодные светильники существенно экономят электроэнергию, устойчивы к низким температурам, не перегреваются, обеспечивают равномерное освещение улиц, а также не требуют дорогостоящей утилизации по окончании эксплуатации.

Напомним, филиал «Ивэнерго» осуществляет обслуживание уличного освещения в Кинешме в рамках энергосервисного контракта, заключенного с муниципалитетом в 2019 году. В рамках проекта энергетики на договорной основе выполняют целый комплекс работ по техническому обслуживанию систем наружного освещения, включая ликвидацию аварийных ситуаций. Все работы выполняются квалифицированными специалистами, применяются современные технические средства.