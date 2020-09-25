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"Россети Волга" направили на ремонт воздушной линии электропередачи более 3 млн рублей

Россети Волга направили на ремонт воздушной линии электропередачи более 3 млн рублей

25 сентября 2020, 13:15
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ВОЛГА, МРСК ВОЛГИ, САРАТОВСКИЕ СЕТИ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Энергетики филиала «Россети Волга» – «Саратовские сети» завершили ремонт воздушной линии электропередачи (ВЛ) 110 кВ Пушкино – Терновка 1,2 цепь с отпайками на подстанции 110 кВ «Орошение – 2» и «Терновка – 2».

По ВЛ Пушкино – Терновка 1,2 цепь и двум отпайкам электроэнергия транспортируется на подстанции (ПС) 110 кВ «Терновка – 1» и «Терновка – 2». Центры питания обеспечивают электроснабжение насосных станций нефтепроводов Куйбышев – Лисичанск и Куйбышев –  Тихорецк, расположенных в Энгельсском районе. ПС «Терновка – 1» снабжает электроэнергией потребителей в селах Подгорное, Новая Терновка и Старая Терновка (население около 1,5 тыс. человек).    С ПС «Орошение – 2» электричество поступает в село Квасниковка, где проживают свыше 2,7 тыс. человек, и на объекты мелиоративного комплекса.

Энергетики заменили на воздушных линиях электропередачи и отпайках около 1,9 тыс. изоляторов, установили 130 птицезащитных устройств, отремонтировали 64 фундамента металлических опор и 18 контуров заземления.    В отдельных случаях обновили железобетонные опоры, заменили элементы сцепной арматуры, гасители вибрации, обновили информационные плакаты, постоянные обозначения и нумерацию опор. В целях профилактики технологических нарушений, от древесно-кустарниковой растительности расчищены  трассы  ВЛ  и отпаек площадью 5,7 га.  Затраты  на  ремонт  составили  порядка  3 млн рублей.

Ремонт линии электропередачи и отпаек позволит повысить устойчивость их работы и надежность электроснабжения потребителей. Своевременное выполнение работ, предусмотренных годовым планом эксплуатации и ремонтов «Россети Волга», позволит полностью подготовить электросетевой комплекс компании к работе в предстоящий осенне-зимний период.

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Компания: Россети Волга

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