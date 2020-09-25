В «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» подвели итоги работы по технологическому присоединению (ТП) потребителей к электрическим сетям за 8 месяцев 2020 года. В указанный период энергетики исполнили 1333 договора ТП, общая мощность присоединения составила 29 МВт.

Всего с начала года в рязанский филиал «Россети Центр и Приволжье» поступило 1 948 заявок на технологическое присоединение. В числе получивших новые мощности потребителей - инфраструктурные объекты, социальные учреждения, жилые дома, промышленные предприятия и индивидуальные предприниматели Рязанской области.

В частности, был обеспечен мощностями важный для региона инфраструктурный проект - автомобильная газонаполнительная компрессорная станция "ЭКОГАЗ", расположенная на 350 км автодороги «Москва-Самара» в Шацком районе (близ с. Казачья Слобода). Для функционирования комплекса по заправке экологически чистым топливом с максимальным часовым расходом газа 2280 куб. м/час специалистами Рязаньэнерго осуществлено строительство воздушной линии 10 кВ, установлен реклоузер. Объекту обеспечено 630 кВт мощности.

Не остались без внимания энергетиков и социально-культурные учреждения Рязанской области. В д. Ровное Семеновского сельского поселения Рязанского района был подключен к линии электропередачи Дом культуры (присоединенная мощность 67,3 кВт). Аналогичный объект был подключен в с. Кирицы Спасского района (присоединенная мощность 15 кВт). Для работы важного объекта жизнеобеспечения в Захаровском районе было осуществлено строительство воздушных линий электропередачи, обеспечивших энергией артезианскую скважину в с. Катагоща. Объекту обеспечено 30 кВт мощности.

В г. Рязани было выполнено технологическое присоединение жилого комплекса в микрорайоне Дашково-Песочня. Новому микрорайону обеспечено порядка 1000 кВт мощности. Также новые мощности для увеличения производства получил и деревообрабатывающий цех в с. Потапьево Пителинского района. Для подключения объекта энергетиками построена воздушная линия электропередачи и установлен реклоузер, обеспечена мощность в 500 кВт.

Технологическое присоединение — одно из основных направлений деятельности электросетевой компании. Подключая к своим линиям электропередачи потребителей, специалисты Рязаньэнерго эффективно используют свой материально-технический потенциал и многолетний опыт профессионального присоединения энергопринимающих устройств.

«Подключая к электрическим сетям новые социально значимые объекты, промышленные и сельскохозяйственные предприятия, новые жилые комплексы, энергетики способствуют устойчивому экономическому развитию региона. Процедура технологического присоединения к электрическим сетям постоянно совершенствуется, все взятые на себя обязательства наши специалисты выполняют качественно и в максимально сжатые сроки», - подчеркивает заместитель генерального директора «Россети Центр и Приволжье» - директор филиала «Рязаньэнерго» Сергей Котенёв.

Для подачи заявки на технологическое присоединение к электросети физическим и юридическим лицам нужно обращаться в Центр обслуживания потребителей по телефону 8 (4912) 20-42-22. Позвонив в Контакт-центр «Россети Центр и Приволжье» по федеральному телефону 8-800-220-0-220 можно получить консультации по вопросам обеспечения электроэнергией, ликвидации аварийных отключений, возможности получения основных и дополнительных услуг, другим вопросам деятельности электросетевой компании.

Кроме этого, можно воспользоваться «Интернет-приемной» и «Личным кабинетом» на сайте «Россети Центр и Приволжье» http://www.mrsk-cp.ru/ и порталом электросетевых услуг ПАО «Россети» https://портал-тп.рф/. Данный сервис позволяет направить заявку и первичные документы для заключения договора об осуществлении технологического присоединения в онлайн-режиме.