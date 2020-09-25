Китайская государственная нефтегазовая компания China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) присоединила свою первую шельфовую ВЭС мощностью 300 МВт к национальной энергосистеме. Расположенная у побережья провинции Цзянсу (Jiangsu) ВЭС, как планируется, будет полностью введена в эксплуатацию к концу 2020 г. Ожидается, что среднегодовая выработка станции составит 860 ГВт*ч.

На долю ветровой генерации приходится 10% суммарной установленной генерирующей мощности Китая – 210 ГВт (2019 г.). По состоянию на сентябрь 2020 г. на стадии строительства находится более 18 ГВт мощности ветрогенерации, а в стадии разработки – более 35 ГВт.

Информационно-аналитический ресурс Enerdata