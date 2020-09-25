В Саратовской области построят мост через реку Большой Иргиз

Проектную документацию и результаты инженерных изысканий на возведение мостового перехода в Пугачевском районе рассмотрел Саратовский региональный центр экспертизы в строительстве. По итогам проведения экспертизы выдано положительное заключение.

Мост соорудят на участке км 25+000 - км 25+580 автомобильной дороги «Горный – Березово», проходящем по территории Заволжского муниципального образования и частично в селе Березово. Переход соединит село с дорогой, ведущей к поселку Горный Краснопартизанского района. Сейчас водители преодолевают этот путь по насыпной плотине.

Согласно проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы, длина моста составит 260,6 м. Его планируется построить за три года без перерыва движения на автодороге.

Застройщик объекта - ГКУ Саратовской области «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства» Министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области. Проектную документацию подготовили в ООО «Мостдорпроект-плюс».