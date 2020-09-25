Кимал Юсупов, генеральный директор «Вестас Мэньюфекчуринг Рус»

Ульяновский завод «Вестас Мэньюфэкчуринг Рус» (портфельная компания РОСНАНО) отгрузил сотый комплект лопастей для ветроустановки с момента запуска. Инновационные компоненты оборудования отправятся на площадку ветропарка в Астраханской области.

С начала 2019 года предприятие, первым в России освоившее выпуск инновационных изделий, поставило на площадки российских и зарубежных ветропарков 300 композитных лопастей. С использованием данных компонентов возведено 100 ветроустановок Vestas общей мощностью около 400 МВт. Выработка низкоуглеродной генерации такой мощности позволяет ежегодно сокращать выбросы углекислого газа на 380 тысяч тонн в год по сравнению с выбросами от традиционной генерации. Чистая электроэнергия, произведенная ветропарками с ульяновскими лопастями, покроет потребление 340 тысяч средних домохозяйств.

Благодаря поддержке правительства Ульяновской области и беспрецедентным мерам безопасности выпуск лопастей не прекращался даже весной 2020 года, в наиболее сложный период пандемии.

Завод «Вестас Мэньюфэкчуринг Рус» ежегодно наращивает выпуск продукции — в 2020 году он вырос на 40%. Лопасти из Ульяновска установлены на ветропарках Фонда развития ветроэнергергетики (создан на паритетной основе АО «РОСНАНО» и ПАО «Фортум») в Ростовской области и Калмыкии в составе комплексной ветроустановки Vestas. В планах на 2021 год — поставки на площадки Фонда в Астраханской и Ростовской областях.

Генеральный директор «Вестас Мэньюфекчуринг Рус» Кимал Юсупов: