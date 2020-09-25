55-й выпуск RusCable Review
25 сентября 2020, 16:15
Рубрика: Компании
Метки: РОСНАНО, Vestas, ВЭС
Отрасль: Электроэнергетика
Кимал Юсупов, генеральный директор «Вестас Мэньюфекчуринг Рус»
Ульяновский завод «Вестас Мэньюфэкчуринг Рус» (портфельная компания РОСНАНО) отгрузил сотый комплект лопастей для ветроустановки с момента запуска. Инновационные компоненты оборудования отправятся на площадку ветропарка в Астраханской области.
С начала 2019 года предприятие, первым в России освоившее выпуск инновационных изделий, поставило на площадки российских и зарубежных ветропарков 300 композитных лопастей. С использованием данных компонентов возведено 100 ветроустановок Vestas общей мощностью около 400 МВт. Выработка низкоуглеродной генерации такой мощности позволяет ежегодно сокращать выбросы углекислого газа на 380 тысяч тонн в год по сравнению с выбросами от традиционной генерации. Чистая электроэнергия, произведенная ветропарками с ульяновскими лопастями, покроет потребление 340 тысяч средних домохозяйств.
Благодаря поддержке правительства Ульяновской области и беспрецедентным мерам безопасности выпуск лопастей не прекращался даже весной 2020 года, в наиболее сложный период пандемии.
Завод «Вестас Мэньюфэкчуринг Рус» ежегодно наращивает выпуск продукции — в 2020 году он вырос на 40%. Лопасти из Ульяновска установлены на ветропарках Фонда развития ветроэнергергетики (создан на паритетной основе АО «РОСНАНО» и ПАО «Фортум») в Ростовской области и Калмыкии в составе комплексной ветроустановки Vestas. В планах на 2021 год — поставки на площадки Фонда в Астраханской и Ростовской областях.
Генеральный директор «Вестас Мэньюфекчуринг Рус» Кимал Юсупов:
«Vestas вместе с РОСНАНО и локальными промышленными партнерами успешно развивает производство в Ульяновске. Качество российских изделий подтверждено первой экспортной поставкой в Данию в этом году и долгосрочным портфелем заказов общей мощностью более 1800 МВт по рамочному соглашению с Фондом развития ветроэнергетики для российского рынка ВИЭ. Мы уверены, что наши лопасти смогут соответствовать повышенным требованиям к локализации оборудования в рамках второй программы поддержки в России — на следующем этапе, помимо стеклотканей, в производстве будут использоваться пултрузионный профиль, смолы и другие комплектующие российского производства».
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter