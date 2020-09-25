ООО «Башкирэнерго» и ООО «БЭСК Инжиниринг» (дочерние компании АО «БЭСК», входящего в АФК «Система») ведут реконструкцию подстанции 110/10 кВ «Гафури», расположенной неподалеку от с. Буздяк Буздякского района Башкирии.

С момента создания АО «БЭСК» в ноябре 2012 года и по сегодняшний день компания реализует крупный проект по строительству энергообъектов подстанционного хозяйства. На сегодняшний день построено девять подстанций 35-220 кВ. Одной из них и является ПС 110 «Гафури», введеная в эксплуатацию в 2015 году. И этот же энергообъект стал первой новой подстанцией, где энергетики приступили к реконструкции, но не по причине физического или морального износа оборудования, а по причине бурного развития агропромышленного хозяйства Буздякского района и, соответственно, необходимости замены действующих силовых трансформаторов на более мощные.

Изначально ПС 110 кВ «Гафури» была предназначена для электроснабжения крупнейшего в Евразии молочно-товарного и мясного комплекса на 12,5 тыс. коров, строительство которого по согласованию с руководством Башкирии планировала ГК «Дамате». Подстанция была введена в эксплуатацию, а животноводческий комплекс так и не появился на карте района. Тем не менее, подстанция оказалась востребованной. Крестьянско-фермерское хозяйство Шафоат Хабибрахмановой построило крупный тепличный комплекс на 9 га и большую часть мощности забрало на себя. В ближайшее время тепличники собираются расширить площадь под стеклом еще на 3 га. Чтобы закрыть их заявку на дополнительные мегаватты, ООО «Башкирэнерго» в сентябре 2020 года приступило к замене двух силовых трансформаторов по 16 МВА на два трансформатора типа ТДНФ–110 по 25 МВА (при форсировании мощность увеличивается до 30,5 МВА). Один трансформатор уже заменен, на данный момент проводится обвязка вторичных цепей. До конца октября планируется замена второго трансформатора.

Обновление основного силового электротехнического оборудования повлекло за собой необходимость расширения и углубления маслоприемников под трансформаторы.

Помимо тепличного хозяйства ПС 110 кв «Гафури» взяла на себя электроснабжение части населенных пунктов Буздякского района после перераспределения мощностей с других подстанций. Стоит отметить, что до 2015 года село Буздяк было запитано по одной единственной одноцепной ВЛ 35 кВ «Языково-Буздяк», которая не обеспечивала пропускную способность и сдерживала развитие инфраструктуры всего района. С запуском новой подстанции эта проблема была решена. Установка в 2020 году более мощных силовых трансформаторов позволит повысить надежность электроснабжения потребителей.

На снимке: электромонтажники по распределительным устройствам монтажного управления ООО «БЭСК Инжиниринг» Рауф Салахов (слева) и Зульфат Музипов выполняют замену гибкой ошиновки 110 кВ 2Т на ОРУ 110 кВ ПС «Гафури».