Заместитель генерального директора по техническим вопросам – Главный инженер «Россети Кубань» Игорь Шишигин провел производственное совещание с руководителями технического блока филиалов компании. На повестке дня – подготовка к осенне-зимнему периоду 2020/2021 годов.

В рамках подготовки к отопительному сезону на территории ответственности компании «Россети Кубань» с начала года отремонтировано свыше 11тыс. км ЛЭП различного класса напряжения, порядка двух тысяч трансформаторных подстанций. Сотрудники энергокомпании заменили 85 тыс. изоляторов и расчистили более 1,9 тыс. гапросек трасс линий электропередачи.

На данный момент специалисты «Россети Кубань» выполнили более 95% запланированных ремонтных мероприятий в рамках подготовки электросетевой инфраструктуры Краснодарского края и Республики Адыгея к осенне-зимнему периоду.

Аварийный запас укомплектован на 100%. В распоряжении энергетиков «Россети Кубань» 106 резервных источников энергоснабжения общей мощностью 11,8 МВт. В оперативной готовности на случай нештатной ситуации находятся почти 1800человек технического персонала и 711 единиц техники в составе 392 бригад. Проведены противоаварийные тренировки персонала с целью обеспечения готовности к незамедлительному реагированию на возможные технарушения при воздействии неблагоприятных погодных условий.

На данный момент полностью исключены риски срыва сроков выполнения намеченных работ.Совокупность реализованных мероприятий программы технического обслуживания и ремонтовявляется основой бесперебойного функционирования объектов электроэнергетики, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности «Россети Кубань».

До 1 октября основные работы по ремонту энергообъектов сети 35 кВ и выше планируется завершить в полном объеме.

Подготовка «Россети Кубань» к осенне-зимнему периоду 2020/2021 годов осуществляется на основании Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 10.05.2017 № 543.