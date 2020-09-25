Энергетики нижневартовского филиала «Россети Тюмень» начали второй этап реконструкции подстанции 110 кВ «Ореховская». Энергообъект питает нефтегазоносные месторождения «Нижневартовского нефтегазодобывающего предприятия» и «Газпронефть-Хантос». В результате реконструкции мощность подстанции возрастёт в два раза. Это повысит качество электроснабжения нефтяников, а также позволит обеспечить технологическое присоединение новых промышленных объектов. Инвестиционный проект «Россети Тюмень» оценивается более чем в 450 млн рублей.

ПС «Ореховская» введена в эксплуатацию в 1988 году и бесперебойно проработала более 30 лет. В рамках комплексной реконструкции на месте ключевого питающего центра восточной части Югры появится современная подстанция, отвечающая техническим стандартам группы компаний «Россети», в том числе с применением цифровых решений.

Во время первого этапа строительства энергетики возвели новый общеподстанционный пункт управления, оснащённый микропроцессорным оборудованием релейной защиты и противоаварийной автоматики, системой диспетчерского управления и автоматическими устройствами контроля и учёта электроэнергии. Уже установлены силовой трансформатор мощностью 16 МВА и открытые распределительные устройства 110 кВ и 35 кВ с элегазовыми выключателями. Также подстанция оснащена системой связи и видеонаблюдения. Всё это даёт возможность не только наблюдать за происходящими на объекте процессами в режиме онлайн, но и дистанционно управлять оборудованием.

В настоящее время на подстанции устанавливают силовое оборудование, оснащают территорию системой освещения. Ввод в эксплуатацию «Ореховской» запланирован на декабрь 2020 года.