АО "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ поздравляет с Днем машиностроителя!

Журнал RusCable Insider #191
красители Compoly, впечатления от Wire China, кабельные мошенники и "Кабельный бизнес - 2020"
27 сентября 2020, 10:30
Рубрика: Компании
Метки: ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Отрасль: Кабельная промышленность Машиностроение
Уважаемые коллеги, партнеры и работники машиностроительного комплекса!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником - Днем машиностроителя!
Желаем всем труженикам машиностроительного комплекса ярких достижений в работе, уверенности в завтрашнем дне, крепкого здоровья и благополучия!
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