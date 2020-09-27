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АО "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ поздравляет с Днем машиностроителя!

Уважаемые коллеги, партнеры и работники машиностроительного комплекса!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником - Днем машиностроителя!

Желаем всем труженикам машиностроительного комплекса ярких достижений в работе, уверенности в завтрашнем дне, крепкого здоровья и благополучия!

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Компания: АО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"

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