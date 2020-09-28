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АО "Оптиковолоконные Системы" отметило 5-летнюю годовщину со дня торжественного открытия завода

Андрей Николаев, Генеральный директор АО «Оптиковолоконные Системы»

Андрей Николаев, Генеральный директор АО «Оптиковолоконные Системы»

25 сентября 2020 года АО «Оптиковолоконные Системы» (портфельная компания РОСНАНО) перешагнуло 5-летний рубеж со дня торжественного открытия завода. С момента начала коммерческого производства объемы выпущенного оптического волокна перевалили за отметку 7 млн км и сегодня оптическое волокно АО «Оптиковолоконные Системы» — ключевой компонент в реализации национальной программы «Цифровая экономика в РФ».

По традиции на торжественном собрании трудового коллектива Генеральный директор АО «Оптиковолоконные Системы» Андрей Николаев поздравил сотрудников завода, выразил благодарность и признательность за добросовестный труд и вручил благодарственные письма и грамоты, а также почетные грамоты Министерства промышленности, науки и новых технологий Республики Мордовия. Развитие кадрового потенциала стало одним из приоритетов развития завода за прошедшие годы, и сегодня на заводе работают 133 человека, 91% из которых имеют высшее образование. Почти все молодые инженеры и технологи, компетенции которых признаны уже на международном уровне, являются выпускниками Мордовского государственного университета
им. Н. П. Огарева.

За 5 лет работы с момента торжественного открытия АО «Оптиковолоконные Системы» освоило 5 типов продукции, осуществлены поставки более чем 80 клиентам из 14 стан мира. Сегодня клиентами Компании являются все крупнейшие кабельные заводы России и Беларуси. Продукция АО «Оптиковолоконные Системы» сертифицирована в России, ее качество неоднократно подтверждено в рамках совместных программ тестирования с российскими и зарубежными партнерами, такими как Sumitomo Electric Industries, ПАО «Ростелеком», ПАО «Мегафон», ПАО «МТС», ПАО «Транснефть».

Благодаря партнерским отношениям с компаниями-лидерами мирового рынка оптического волокна, АО «Оптиковолоконные Системы» при поддержке Фонда развития промышленности внедрило самые современные технологии производства и достигло уровня лучших мировых производителей.

АО «Оптиковолоконные Системы» уверенно смотрит в будущее и не останавливается на достигнутых результатах. Сейчас ОВС ведет подготовку к производству нового типа оптического волокна G.654. Согласно планам ПАО «Ростелеком», оптическое волокно именно этого стандарта планируется применить в будущей магистральной транзитной ВОЛС «Европа — Азия» TEA NEXT, которая должна обеспечить значительное увеличение объема передачи информации между двумя континентами.

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