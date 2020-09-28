Андрей Николаев, Генеральный директор АО «Оптиковолоконные Системы»

25 сентября 2020 года АО «Оптиковолоконные Системы» (портфельная компания РОСНАНО) перешагнуло 5-летний рубеж со дня торжественного открытия завода. С момента начала коммерческого производства объемы выпущенного оптического волокна перевалили за отметку 7 млн км и сегодня оптическое волокно АО «Оптиковолоконные Системы» — ключевой компонент в реализации национальной программы «Цифровая экономика в РФ».

По традиции на торжественном собрании трудового коллектива Генеральный директор АО «Оптиковолоконные Системы» Андрей Николаев поздравил сотрудников завода, выразил благодарность и признательность за добросовестный труд и вручил благодарственные письма и грамоты, а также почетные грамоты Министерства промышленности, науки и новых технологий Республики Мордовия. Развитие кадрового потенциала стало одним из приоритетов развития завода за прошедшие годы, и сегодня на заводе работают 133 человека, 91% из которых имеют высшее образование. Почти все молодые инженеры и технологи, компетенции которых признаны уже на международном уровне, являются выпускниками Мордовского государственного университета

им. Н. П. Огарева.

За 5 лет работы с момента торжественного открытия АО «Оптиковолоконные Системы» освоило 5 типов продукции, осуществлены поставки более чем 80 клиентам из 14 стан мира. Сегодня клиентами Компании являются все крупнейшие кабельные заводы России и Беларуси. Продукция АО «Оптиковолоконные Системы» сертифицирована в России, ее качество неоднократно подтверждено в рамках совместных программ тестирования с российскими и зарубежными партнерами, такими как Sumitomo Electric Industries, ПАО «Ростелеком», ПАО «Мегафон», ПАО «МТС», ПАО «Транснефть».

Благодаря партнерским отношениям с компаниями-лидерами мирового рынка оптического волокна, АО «Оптиковолоконные Системы» при поддержке Фонда развития промышленности внедрило самые современные технологии производства и достигло уровня лучших мировых производителей.

АО «Оптиковолоконные Системы» уверенно смотрит в будущее и не останавливается на достигнутых результатах. Сейчас ОВС ведет подготовку к производству нового типа оптического волокна G.654. Согласно планам ПАО «Ростелеком», оптическое волокно именно этого стандарта планируется применить в будущей магистральной транзитной ВОЛС «Европа — Азия» TEA NEXT, которая должна обеспечить значительное увеличение объема передачи информации между двумя континентами.