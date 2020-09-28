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АО "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ поздравляет с Днем работника атомной промышленности!

Дорогие наши работники атомной промышленности!

Сегодня мы хотим поздравить вас с профессиональным праздником, пожелать крепкого здоровья, и поблагодарить за то, что вы, не жалея себя, трудитесь на благо целой страны и каждого отдельно взятого человека.

Желаем вам только положительно заряженной энергии в атомах жизни, только яркого и доброго света на пути, только высоких и полезных достижений в деятельности.

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