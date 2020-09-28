Рады представить Вашему вниманию двадцать первый выпуск рубрики «#Чтиво на досуге».

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Желаем приятного и полезного чтения!

Данная рубрика является открытой. Если у Вас есть интересные материалы – направляйте нам на адрес cigre@cigre.ru cо ссылкой на источник и мы будем рады разместить их в очередной подборке.

Выпуск №21:

Единый план по достижению национальных целей развития РФ

На период до 2024 года и на плановый период до 2030 года. Проект на 20 августа 2020 года.

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ТЭК РОССИИ — 2019

Статистический сборник Аналитического центра при Правительстве РФ, выпуск за июнь 2020.

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Материалы Европейской комиссии по энергетике

Письмо Председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен в адрес Кадри Симсон с описанием миссии комиссара по энергетике ЕС и анкета Кадри Симсон как комиссара по энергетике в Европейской комиссии.

Письмо: ссылка.

Анкета: ссылка.

A New World - The Geopolitics of the Energy Transformation 2019

Отчет Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA) за 2019 год.

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Юнит искусственного интеллекта как электронное лицо

Морхат П.М., Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Юриспруденция, 2018.

Аннотация: настоящая статья посвящена исследованию юридических и фактических возможностей, условий, оснований и концептов установления правосубъектности юнитов искусственного интеллекта. Методы исследования: В статье используется метод системного и комплексного анализа, а также сравнительно-правовой. Результаты исследования: В статье объяснены возможности применения концепций правосубъектности к юнитам искусственного интеллекта. Автор анализирует возможность применения концепции коллективного субъекта права к электронному лицу, причины и целесообразность наделения юнита искусственного интеллекта правосубъектностью. Теоретическая/практическая значимость: Основные выводы авторов могут быть использованы в учебной литературе по актуальным проблемам гражданского права. Новизна: Автором исследованы вопросы и задачи, которые могут быть решены с введением нового правового института электронных лиц, а также проблемы и риски, которые могут возникнуть с введением данного концепта.

Статья доступна по ссылке.

Система пассивной безопасности ядерной энергетической установки

Изобретение относится к ядерным энергетическим установкам, касается усовершенствования пассивной системы безопасности и может быть использовано при создании ядерных реакторов и АЭС на основе концепции максимально надежной защищенности ядерного реактора.

Известна система пассивной безопасности ядерной энергетической установки, использующая для охлаждения днища корпуса реактора затопление приямка корпуса водой и спринклерную систему для охлаждения верней части корпуса и компенсации испарившейся воды.

Российский патент 2012 года по МПК G21C15/18 - ссылка.

Культура как «мягкая сила»: инструменты и точки приложения

Горлова И.И., Бычкова О.И., журнал «Теория и практика общественного развития», 2015.

Аннотация: в статье рассматривается вопрос трансформации концепции «мягкой силы» в настоящее время, обозначены особенности использования указанной концепции в зарубежных странах и России не только как формы власти в мировой политике, но и как инструмента реализации национальных интересов в контексте культурной дипломатии.

Статья доступна по ссылке.