Опубликована программа деловой сессии
28 сентября 2020, 14:15
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, ЧТИВО НА ДОСУГЕ
Отрасль: Электроэнергетика
Рады представить Вашему вниманию двадцать первый выпуск рубрики «#Чтиво на досуге».
Все выпуски рубрики доступны по ссылке.
Желаем приятного и полезного чтения!
Данная рубрика является открытой. Если у Вас есть интересные материалы – направляйте нам на адрес cigre@cigre.ru cо ссылкой на источник и мы будем рады разместить их в очередной подборке.
Выпуск №21:
На период до 2024 года и на плановый период до 2030 года. Проект на 20 августа 2020 года.
Читать: ссылка.
Статистический сборник Аналитического центра при Правительстве РФ, выпуск за июнь 2020.
Читать: ссылка.
Письмо Председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен в адрес Кадри Симсон с описанием миссии комиссара по энергетике ЕС и анкета Кадри Симсон как комиссара по энергетике в Европейской комиссии.
Письмо: ссылка.
Анкета: ссылка.
Отчет Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA) за 2019 год.
Читать: ссылка.
Морхат П.М., Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Юриспруденция, 2018.
Аннотация: настоящая статья посвящена исследованию юридических и фактических возможностей, условий, оснований и концептов установления правосубъектности юнитов искусственного интеллекта. Методы исследования: В статье используется метод системного и комплексного анализа, а также сравнительно-правовой. Результаты исследования: В статье объяснены возможности применения концепций правосубъектности к юнитам искусственного интеллекта. Автор анализирует возможность применения концепции коллективного субъекта права к электронному лицу, причины и целесообразность наделения юнита искусственного интеллекта правосубъектностью. Теоретическая/практическая значимость: Основные выводы авторов могут быть использованы в учебной литературе по актуальным проблемам гражданского права. Новизна: Автором исследованы вопросы и задачи, которые могут быть решены с введением нового правового института электронных лиц, а также проблемы и риски, которые могут возникнуть с введением данного концепта.
Статья доступна по ссылке.
Изобретение относится к ядерным энергетическим установкам, касается усовершенствования пассивной системы безопасности и может быть использовано при создании ядерных реакторов и АЭС на основе концепции максимально надежной защищенности ядерного реактора.
Известна система пассивной безопасности ядерной энергетической установки, использующая для охлаждения днища корпуса реактора затопление приямка корпуса водой и спринклерную систему для охлаждения верней части корпуса и компенсации испарившейся воды.
Российский патент 2012 года по МПК G21C15/18 - ссылка.
Горлова И.И., Бычкова О.И., журнал «Теория и практика общественного развития», 2015.
Аннотация: в статье рассматривается вопрос трансформации концепции «мягкой силы» в настоящее время, обозначены особенности использования указанной концепции в зарубежных странах и России не только как формы власти в мировой политике, но и как инструмента реализации национальных интересов в контексте культурной дипломатии.
Статья доступна по ссылке.
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter