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Площадь территории ОЭЗ "Узловая" в Тульской области увеличат до 1 тыс. га

Площадь территории ОЭЗ Узловая в Тульской области увеличат до 1 тыс. га

28 сентября 2020, 14:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ОЭЗ УЗЛОВАЯ
Отрасль: Строительство 

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Площадь особой экономической зоны (ОЭЗ) "Узловая" увеличится в Тульской области более чем в два раза - до 1 тыс. га, сообщил в субботу в эфире телеканала "Россия-24" генеральный директор Корпорации развития Тульской области Андрей Шестаков.

"На сегодня особая экономическая зона - это 471 га, и еще мы увеличим, будет 1 тыс. га", - сказал Шестаков.

Как отметил губернатор области Алексей Дюмин, используя различные инвестиционные площадки, в настоящее время в Тульской области реализуют инвестиционные проекты на общую сумму в 500 млрд руб. Одним из последних одобренных проектов стало строительство на территории особой экономический зоны завода горячего цинкования с инвестициями на уровне 1,1 млрд руб.

ОЭЗ "Узловая" площадью 471 га создана в 2016 году, находится на пересечении федеральной автомагистрали М-4 "Дон" и автомобильной дороги Р-140 между двумя крупнейшими промышленными центрами региона - Тулой и Новомосковском. На территории ОЭЗ работают 14 резидентов, создано более 2,8 тыс. рабочих мест.

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Компания: ТАСС

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