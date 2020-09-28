Площадь особой экономической зоны (ОЭЗ) "Узловая" увеличится в Тульской области более чем в два раза - до 1 тыс. га, сообщил в субботу в эфире телеканала "Россия-24" генеральный директор Корпорации развития Тульской области Андрей Шестаков.

"На сегодня особая экономическая зона - это 471 га, и еще мы увеличим, будет 1 тыс. га", - сказал Шестаков.

Как отметил губернатор области Алексей Дюмин, используя различные инвестиционные площадки, в настоящее время в Тульской области реализуют инвестиционные проекты на общую сумму в 500 млрд руб. Одним из последних одобренных проектов стало строительство на территории особой экономический зоны завода горячего цинкования с инвестициями на уровне 1,1 млрд руб.

ОЭЗ "Узловая" площадью 471 га создана в 2016 году, находится на пересечении федеральной автомагистрали М-4 "Дон" и автомобильной дороги Р-140 между двумя крупнейшими промышленными центрами региона - Тулой и Новомосковском. На территории ОЭЗ работают 14 резидентов, создано более 2,8 тыс. рабочих мест.