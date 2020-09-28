«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») в ходе ремонтной кампании 2020 года установит свыше 10 тыс. птицезащитных устройств на 16 ключевых энерготранзитах в Забайкальском крае и Республике Бурятии – ареалах обитания редких видов птиц: сапсана, балабана, кречета, беркута и скопы. Это существенно снизит риск их поражения электрическим током, повысит надежность выдачи мощности Читинской ТЭЦ-1, Харанорской и Гусиноозерской ГРЭС в энергосистемы регионов с населением 2 млн человек. В настоящее время выполнено 89% запланированного объема работ. Объем вложений составит 14,6 млн рублей.

Почти 17% всех отключений магистральных линий электропередачи в Бурятии и Забайкальском крае связаны с жизнедеятельностью птиц. Для сокращения технологических нарушений энергетики оснащают ЛЭП специальными устройствами, предотвращающими возможность птиц присаживаться на траверсах опор и устраивать там гнезда.

Монтаж птицезащитных устройства в Забайкальском крае и Бурятии выполняется в рамках реализации ремонтной программы. За период с 2015 года на 40 воздушных линиях электропередачи было смонтировано 67,5 тыс. специальных конструкций. Это позволило значительно сократить количество отключений из-за воздействия птиц.

До конца текущего года планируется установить около 10 тыс. птицезащитных устройств, на 11 линиях электропередачи в Забайкальском крае, входящих в тяговый транзит Транссиба и участвующих в выдаче мощности Читинской ТЭЦ-1 и Харанорской ГРЭС. Аналогичные устройства установят на пяти ЛЭП в Бурятии, выдающих электроэнергию Гусиноозерской ГРЭС югу республики и в Монголию, а также питающих электроэнергией г. Улан-Удэ и южное побережье Байкала.