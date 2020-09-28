"Русал" завершил перерегистрацию в России

"Русал" завершил процесс перерегистрации компании на территории России, на острове Октябрьский (Калининградская область), в рамках перехода из юрисдикции острова Джерси. Об этом говорится в сообщении компании.

"Русал" сообщает о том, что компания зарегистрирована в качестве нового резидента специального административного района (САР) на острове Октябрьский (Калининградская область)", - отмечается в сообщении.

Ранее об этом сообщил заместитель министра экономического развития РФ Илья Торосов.

"Значительная часть производственных активов "Русала" располагаются в России, поэтому смена страновой юрисдикции на российский САР - это логичный шаг с точки зрения упрощения структуры управления компанией, которая сохранит свой международный статус", - отметил председатель совета директоров "Русала" Бернард Зонневельд, слова которого приводятся в сообщении.

"Русал" - крупнейший производитель алюминия за пределами Китая и единственный производитель первичного алюминия в России. По итогам 2019 года производство компании достигло 3,76 млн т, а продажи выросли до 4,176 млн т (+13,8%). В начале августа 2019 года акционеры "Русала" утвердили перерегистрацию компании с острова Джерси на острове Октябрьский в Калининграде - в специальном административном районе, который позволяет деофшоризировать подконтрольные россиянами зарубежные холдинги, а также усилить борьбу с санкциями. Решение о переводе в другую юрисдикцию совет директоров "Русала" принял в ноябре 2018 года, еще находясь под санкциями со стороны США, которые были сняты в январе 2019 года.