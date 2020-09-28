Более 150 млрд киловатт-часов выработали атомные электростанции России (филиалы АО «Концерн Росэнергоатом», входящего в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») в День работника атомной промышленности, который отмечается 28 сентября.

Выработка электроэнергии на российских АЭС по состоянию на 28.09.2020 составила 152,1 млрд кВтч, что на 2,4 млрд кВтч превышает государственное задание данного периода. Балансовое задание ФАС по выработке электроэнергии выполняется атомными станциями на 101,6%. До конца года балансовое задание ФАС по выработке электроэнергии атомными электростанциями составляет 207,6 млрд кВтч.

«Атомной промышленности России – 75 лет. За это время пройден огромный путь от реализации знаменитого «атомного проекта» СССР, давшего миру ядерный паритет, до строительства современных мощных атомных электростанций. И сегодня, уже в новых экономических условиях, мы продолжаем славные традиции поколений, стоявших у истоков промышленного использования атомной энергии в нашей стране. Желаю неисчерпаемой энергии, крепкого здоровья, новых производственных достижений и успешного завершения всех начинаний! Счастья и благополучия Вам и Вашим близким, мирного неба, всего самого доброго!» - прокомментировал праздничное событие генеральный директор Концерна «Росэнергоатом» Андрей Петров.

АО «Концерн Росэнергоатом» (www.rosenergoatom.ru) — ведущее предприятие Электроэнергетического дивизиона Госкорпорации «Росатом». Концерн является крупнейшей генерирующей компанией в России и 2-й в мире по объему атомных генерирующих мощностей. В его состав входят все 11 атомных станций России, которые наделены статусом филиалов, а также предприятия, обеспечивающие деятельность генерирующей компании. В общей сложности на АЭС России в эксплуатации находятся 38 энергоблоков суммарной установленной мощностью 30,3 ГВт. Выработка электроэнергии на атомных станциях России в 2019 году составила 208,8 млрд кВтч.