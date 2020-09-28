В энергосистеме Мурманской области 27 сентября состоялись натурные испытания, подтвердившие корректную (стабильную) работу систем автоматического регулирования (САР) гидроагрегатов Серебрянской ГЭС-15 и Серебрянской ГЭС-16 (Филиал «Кольский» ПАО «ТГК-1») при выделении гидроэлектростанций на энергорайон при изолированной от ЕЭС России работе. В ходе испытаний проверялась работа САР после внесения изменений в их программное обеспечение и алгоритмы работы.

В проведении испытаний приняли участие специалисты Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Мурманской области» (Кольское РДУ), Карельского ПМЭС Филиала ПАО «Россети ФСК ЕЭС» МЭС Северо-Запада, Мурманского филиала ПАО «Россети Северо-Запад», филиала «Северо-Западный» АО «Оборонэнерго», филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1». Руководил испытаниями первый заместитель директора – главный диспетчер Кольского РДУ Олег Горохов.

Корректировка параметров настройки САР проведена по итогам расследования причин аварии в энергосистеме Мурманской области, произошедшей в октябре 2018 года. В ходе расследования установлено, что одним из факторов, существенно усложнивших ликвидацию аварии, стало наличие в выделившемся тогда на изолированную работу энергорайоне каскада Серебрянских ГЭС с частью Мурманска и ряда населенных пунктов, незатухающих периодических колебаний частоты электрического тока, что привело к многократному обесточению потребителей действием автоматики и затруднило синхронизацию энергорайона с ЕЭС России. Причиной незатухающих колебаний стала некорректная работа САР гидроагрегатов.

Активное участие в организации взаимодействия с потребителями электрической энергии и субъектами электроэнергетики, разъяснительной работе по необходимости проведения натурных испытаний приняло Министерство энергетики и ЖКХ Мурманской области. Ряд вопросов испытаний был включен в повестку работы Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Мурманской области по итогам работы которого было согласовано проведение натурных испытаний в запланированные сроки.

В соответствии решением Минэнерго России по итогам расследования причин аварии, в АО «НТЦ ЕЭС» по техническому заданию ПАО «ТГК-1» была выполнена научно-исследовательская работа по моделированию параметров электроэнергетического режима части энергосистемы Мурманской области с учетом существующих настроек САР гидроагрегатов каскада Серебрянских ГЭС и разработке технических мероприятий обеспечивающих корректную работу гидроагрегатов при выделении на изолированной энергорайон.

Значительный вклад в подготовку и проведение натурных испытаний внес персонал ПАО «ТГК-1». До начала отопительного сезона были выполнены в срок все подготовительные операции и по согласованным с Системным оператором результатам научно-исследовательских работ выполнена корректировка параметров настройки САР трех гидроагрегатов Серебрянской ГЭС-15 и одного гидрогенератора Серебрянской ГЭС-16, успешно проведены индивидуальные испытания генераторов.

В рамках подготовки к натурным испытаниям разработаны и согласованы со всеми участниками программа испытаний и программа восстановления электроснабжения потребителей в случае возникновения нештатных ситуаций, проведена общесистемная тренировка для отработки действий при восстановлении электроснабжения потребителей и подаче напряжения на собственные нужды электростанций, проверена готовность резервных источников питания на ГЭС и социально значимых объектах, выполнены внеочередные осмотры генерирующего оборудования Серебрянской ГЭС-15 и Серебрянской ГЭС-16, а также электросетевого оборудования 110 кВ и выше.

Испытания проходили в пять этапов, предусматривающих отделение от ЕЭС России энергорайона Серебрянской ГЭС-15 и Серебрянской ГЭС-16 с нулевым небалансом генерации и потребления, с избытком генерации и с ее дефицитом, а также проверку устойчивой работы оборудования при различном сочетании состава генераторов каскада Серебрянских ГЭС. В соответствии с программой испытаний в состав изолированного энергорайона вошли часть г. Мурманска, г. Североморск, п. Сафоново, п. Териберка, п. Туманый, п. Дальние Зеленцы, п. Гремиха и п. Североморск-3.

Стабильная работа систем автоматического регулирования гидроагрегатов Серебрянской ГЭС-15 и Серебрянской ГЭС-16 во время испытаний подтвердила правильность технических решений по корректировке параметров их настройки и надежность работы САР при выделении ГЭС на изолированный энергорайон.

Подводя тоги испытаний, министр энергетики и ЖКХ Мурманской области, руководитель Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Мурманской области Дмитрий Латышев поблагодарил специалистов Кольского РДУ за работу по подготовке и проведению натурных испытаний, а также четкую координацию действий всех участников. Он отметил, что благодаря слаженной работе энергетиков испытания не оказали существенного влияния на надежность электроснабжения потребителей.