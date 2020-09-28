Снова понедельник - и это значит, что вышел свежий номер онлайн-журнала RusCable Insider. В выпуске как обычно есть, что почитать.

Во-первых, обратите внимание на материал на 4 и 5 страницах - портал RusCable.Ru продолжает оповещать участников кабельного рынка о новых угрозах и опасностях для отраслевого бизнеса. У нас пополнился раздел «Криминальная хроника» очередным примером мошенничества: свое продолжение нашла история с «закупками Газпрома». Организаторы этой схемы рассылают специалистам кабельных заводов и трейдерских организаций предложения на участие в «запросе предложений» на закупку кабельно-проводниковой продукции для нужд крупнейших госкорпораций – в частности ПАО «Газпром». Однако никакого отношения к этим компаниям и к процессу законных закупок эти письма не имеют. Будьте осторожны!

Эксперты Алюминиевой Ассоциации рассказали о росте потребления алюминия в кабельной промышленности. Какие причины за этим стоят, что происходит со статистикой и где кроются перспективы - читайте на 10 странице.

Портал ЭНЕРГОСМИ.ру на этот раз представил материал о проблеме отходов, связанных с солнечными панелями. Общее количество установок солнечных панелей в прошлом году составило 629 ГВт, что на 12 процентов больше, чем в 2018 году. А еще там было очень много панелей. А через несколько лет эти панели могут стать серьезной головной болью в сфере обращения с отходами. Можно ли эту проблему решить - разбираемся на 12-13 страницах.

Как обычно в журнале вы найдете новости короткой строкой по кабельной отрасли, а также подборку материалов от Elektroportal.ru: например, о том, что в Японии сделали гигантского робота из аниме, а ученые из США создали самый маленький в мире «холодильник». Читайте журнал и будьте в курсе всего, что произошло на прошлой неделе!

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