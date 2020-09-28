«Россети Центр и Приволжье Ивэнерго» посетила делегация технических специалистов филиала «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго». Целью рабочего визита стало ознакомление с лучшими практиками Ивэнерго по развитию и обеспечению надежности электросетевого комплекса.

В состав делегации, которую возглавил начальник Управления эксплуатации филиала «Дагэнерго» Осман Муртазалиев, вошли начальники и главные инженеры районных электрических сетей (РЭС). В ходе визита дагестанские энергетики побывали в Ивановском цифровом районе электрических сетей, где ознакомились с цифровым оборудованием РЭС, в частности реклоузерами (автоматическими выключателями, которые отключают поврежденный участок линии электропередачи при возникновении аварийных ситуаций), разъединителями с моторным приводом, индикаторами короткого замыкания.

В текущем году в Ивэнерго проведен значительный комплекс работ по распределенной автоматизации сети «Цифрового РЭС» на базе Ивановского района электрических сетей. На линиях 6-10 кВ установлено 35 реклоузеров, 37 разъединителей с моторным приводом, 40 индикаторов короткого замыкания. Выполнена телемеханизация 416 трансформаторных подстанций. Как отметили ивановские специалисты, это ключевой проект Ивэнерго в рамках реализации концепции ПАО «Россети» - «Цифровая трансформация-2030».

Также дагестанские энергетики посетили Палехский район электрических сетей. Специалисты РЭС продемонстрировали коллегам производственную базу, спецтехнику и бригадные автомобили, аварийный запас на случай технологических нарушений. Энергетики ознакомились с организацией планирования и технического обслуживания сетей района, ведением документации в программных комплексах, принципами составления балансов электрической энергии.

Особенный интерес у гостей вызвал опыт Ивэнерго по сокращению потерь электроэнергии. Филиалом была проведена значительная работа по совершенствованию системы учета, обучению персонала и его оснащению устройствами поверки средств измерений электроэнергии. Одним из основных методов борьбы с потерями стало внедрение инновационных решений, в частности – установка современных приборов учета с дистанционной передачей данных и антимагнитных пломб.

В ходе встречи с сотрудниками управленческого аппарата Ивэнерго дагестанские и ивановские специалисты обсудили особенности работы сетевых компаний в условиях различных климатических зон, а также ряд рабочих вопросов.