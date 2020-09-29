⁠Специалисты Борисоглебского района электрических сетей филиала «Россети Центр Воронежэнерго» обеспечили взаимодействие сотрудников МЧС и персонала служб РЭС во время тушения крупномасштабного пожара на территории Борисоглебского городского округа.

27 сентября в Теллермановском лесничестве произошло возгорание лесного массива породной древесины (сосна). Ситуация усугублялась сильным порывистом ветром, в результате чего огонь быстро распространился на территорию общей площадью 30 га и стал угрожать расположенным неподалеку индивидуальным жилым домам. В тесном взаимодействии со штабом пожаротушения энергетики обеспечили электробезопасность проведения аварийно-спасательных работ в непосредственной зоне возгорания, а также стабильную работу системы энергоснабжения прилегающих территорий. Персонал и техника РЭС также были задействованы в дополнительной опашке леса, которую необходимо было произвести, чтобы не допустить дальнейшего распространения пожара.

Регулярные учения и противопожарные тренировки, которые проводятся в филиале «Россети Центр Воронежэнерго», позволили на практике продемонстрировать полную готовность персонала к нештатным ситуациям и высокую степень взаимодействия подразделений филиала со службами МЧС и предотвратить социально-экономических последствия пожара.