Филиал "Костромаэнерго" завершает ремонтную программу 2020 года

Для повышения надежности энергоснабжения филиал «Россети Центр Костромаэнерго» реализует ряд технических и организационных мероприятий и продолжает совершенствовать систему оперативно-технического управления объектами электросетевого комплекса.

Исправность электросетевого оборудования – важнейший фактор для обеспечения его безаварийной работы в период холодов, когда нагрузки на сеть значительно увеличиваются.

По итогам 8 месяцев текущего года специалистами Костромаэнерго выполнен ремонт 509,4 км ВЛ 0,4-110 кВ, 171 коммутационного аппарата на подстанциях 35-110 кВ и 506 трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ, произведена замена 5935 изоляторов ВЛ, расчищено 1481,6 га просек ВЛ.

Отдельным направлением работы филиала является комплекс мероприятий по приведению объектов, расположенных вдоль автомобильных дорог федеральной дорожной сети, местах массового скопления людей, местах расположения социально значимых видовых объектов, в нормативное техническое и эстетическое состояние. В части объектов основной сети 35-110 кВ с начала года костромские энергетики выполнили окрашивание 10 опор высоковольтных линий электропередачи 110 кВ, в том числе одну в цвета российского флага, и оборудование, здания и ограждения на 10 подстанциях 35-110кВ. До конца года им предстоит покрасить еще 4 опоры и завершить окраску оборудования на 2 подстанциях 35-110 кВ. Среди завершенных объектов два крупных питающих центра – ПС-110 кВ «Василево» и ПС «Центральная. От ПС «Василево» запитаны такие учреждения, как ОГБУ «Первомайский психоневрологический интернат», МУП «ЖКХ Борщино», МУП «Коммунсервис», АО «Оборонэнерго». ПС «Центральная» обслуживает электроэнергией ОАО «Московская шерстопрядильная фабрика», филиал «РТРС Костромской областной радиотелепередающий центр», ООО «Возрождение», АО «Оборонэнерго».

Своевременное принятие мер по покраске, антикоррозийной обработке не только улучшают внешнее состояние, но и увеличивают надежность и срок службы электроустановок, защищают от атмосферных явлений.