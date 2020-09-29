Решение о проведении БИОТ-2020, было принято на состоявшемся 28 августа в Министерстве труда и социальной защиты РФ заседании организационного комитета. Как отметил возглавляющий оргкомитет БИОТ-2020 Министр труда и соцзащиты Антон Котяков, выставка пройдет с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований по предупреждению вирусных инфекций, установленных Роспотребнадзором.

Ожидается, что 24-я выставка БИОТ-2020 станет самым представительным, авторитетным и крупным мероприятием в сфере охраны и безопасности труда не только в России и СНГ, но и в Европе. С 2016 года она проходила в 75 павильоне ВДНХ. В этом году площадкой проведения мероприятия выбран «Экспоцентр» на Краснопресненской набережной. Это всемирно известная российская выставочно-конгрессная площадка, ведущий организатор крупнейших международных отраслевых выставок в России, СНГ и Восточной Европе более чем с 60-летним опытом работы. «Экспоцентр» находится в шаговой доступности от делового столичного центра Сити и правительственного квартала.

В рамках деловой программы БИОТ-2020 пройдет целый ряд сессий и панелей, в том числе в формате видеоконференцсвязи, в которых примут участие руководители федеральных органов исполнительной власти: Министерства труда и социальной защиты, Министерства промышленности и торговли, Фонда социального страхования, Росстандарта, Роструда, Роспотребнадзора, а также руководители и топ-менеджеры крупнейших предприятий промышленности, ведущие российские и зарубежные эксперты.

Организаторами БИОТ-2020 традиционно выступают Минтруд РФ и Ассоциация разработчиков, производителей и поставщиков средств индивидуальной защиты (Ассоциация «СИЗ»). По словам ее Президента Владимира Котова, подготовка к форуму находится в самой активной фазе. Уже поступили заявки на участие от экспонентов из 19 стран, среди которых: Германия, Ирландия, Италия, Китай, Нидерланды, Пакистан, Польша, Португалия, Турция, Чехия и Литва.

На заседании Оргкомитета начальник Департамента охраны труда, промышленной безопасности и экологического контроля ОАО «РЖД» Петр Потапов отметил, что «Российские железные дороги», как крупнейший работодатель страны, наряду с другими системообразующими компаниями России примут в выставке самое активное участие. Директор Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов в свою очередь добавил, что успешный опыт проведения игр среди профессионалов рабочих специальностей в онлайн-формате будет перенесен на поля БИОТ-2020.

В 2019 году выставку БИОТ посетили более двадцати тысяч человек из 45 стран мира. 450 компаний из 23 стран представили здесь более 100 тысяч изделий, товаров и услуг. Общая площадь выставки составила 16,5 тысяч квадратных метров.

Официальный сайт выставки БИОТ http://www.biotexpo.ru/ На сайте собрана вся подробная информация о БИОТ 2020.

Электронная регистрация для посетителей выставки доступна по ссылке: http://biot-expo.ru