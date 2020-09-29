НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" получил новый сертификат соответствия СМК

На АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» проведены ресертификационные проверки соответствия действующей системы менеджмента применительно к проектированию, разработке, производству и поставке кабельных изделий требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

По результатам проверок экспертами ОС СМ ООО «Элмас» (экспертная организация, оказывающая полный спектр услуг в сфере консалтинга, сертификации и проведения испытаний в соответствии как с национальными, так и международными требованиями) выдан сертификат СМК № RU.CMS-RU.ФК14.00279, который удостоверяет, что система менеджмента качества применительно к проектированию, разработке, производству и поставке кабелей, проводов и шнуров соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

Руководство предприятия совершенствует деятельность в области качества на основе требований международных и национальных стандартов, постоянно заботится об обеспечении необходимого уровня квалификации персонала и эффективной системы мотивации с целью повышения производительности труда и снижения затрат на производство.

Основной целью АО «НП «ПОДОЛЬСККАВЕЛЬ» является выпуск кабельной продукции в необходимых объемах и в заданные сроки, качество которой будет удовлетворять всем требованиям потребителя при оптимальных затратах на её производство.