Заявки на отбор в первой ценовой зоне оптового рынка электроэнергии и мощности были поданы 49 компаниями в отношении 225 объектов управления. По итогам процедуры в первой ценовой зоне отобраны заявки 37 участников в отношении 178 объектов агрегированного управления.

Среди компаний-агрегаторов – энергосбытовые компании и гарантирующие поставщики, генерирующие компании, а также независимые агрегаторы. Потребители розничного рынка электроэнергии, чью способность снижать потребление будут представлять агрегаторы, относятся к различным отраслям экономики, в том числе – машиностроению, пищевой промышленности, нефтедобыче и транспорту, телекоммуникациям, сельскому хозяйству, также в их числе офисные и торговые центры. Среди них есть государственные и частные компании, включая дочерние предприятия зарубежных компаний, а также бюджетные организации.

Заявки на отбор в 1-й ценовой зоне были поданы 49 компаниями в отношении 225 объектов управления. По итогам процедуры отобраны заявки 37 участников в отношении 178 объектов агрегированного управления. Объем снижения потребления отдельных энергопринимающих устройств находится в диапазоне от 0,005 до 65 МВт.

Предельный объем услуг по управлению спросом на электрическую энергию на 2020 год составляет 0,5% спроса на мощность в соответствующей ценовой зоне оптового рынка электроэнергии, для 1-й ценовой зоны оптового рынка этот показатель составляет 712,55 МВт. Совокупный плановый объем снижения потребления для первой ценовой зоны в поданных заявках составил 483,56 МВт, в отобранных заявках – 438,54МВт.

Критерием конкурентного отбора являлась минимизация общей стоимости совокупного объема оказания услуг по управлению спросом на электрическую энергию, определяемого по итогам отбора. Минимальная цена заявки от компании-агрегатора в 1-й ценовой зоне составила 50 000 руб./МВт в месяц, максимальная – 849 000 руб./МВт в месяц.

С отобранными участниками пилотного проекта будут заключены договоры оказания услуг по управлению спросом в рамках услуг по обеспечению системной надежности.

Итоги отбора агрегаторов управления спросом с оказанием услуг в период с октября по декабрь 2020 года для 2-й ценовой зоны были подведены 15 сентября 2020 года. Заявки на отбор во 2-й ценовой зоне были поданы 20 компаниями в отношении 200 объектов управления. По результатам процедуры отобраны заявки 20 участников в отношении 189 объектов агрегированного управления. Объем снижения потребления отдельных энергопринимающих устройств находится в диапазоне от 0,025 до 17 МВт.

Совокупный плановый объем оказания услуг по 1 и 2 ценовой зоне по итогам отбора на 4 квартал 2020 составил 502,25 МВт.

Детализированные итоги конкурентного отбора доступны на сайте АО «СО ЕЭС».

Об управлении спросом розничных потребителей электроэнергии

Агрегаторы управления спросом – специализированные организации, координирующие способность группы розничных потребителей управлять своим электропотреблением, конвертирующие ее в услуги по управлению спросом на электрическую энергию и транслирующие потребителям часть выручки, полученной от реализации этой услуги. Благодаря агрегаторам управления спросом в краткосрочной перспективе потребители могут получать положительный экономический эффект за счет замещения неэффективной генерации ресурсами управления спросом и формирования более низких цен на электроэнергию, а в долгосрочной – за счет учета объемов управления спросом в рынке мощности.

Модель агрегаторов управления спросом розничных потребителей, созданная Системным оператором в рамках дорожной карты Национальной технологической инициативы «Энерджинет», дает потребителям розничного рынка электроэнергии возможность участвовать в ценозависимом снижении потребления. Оптовые потребители имеют возможность пользоваться инструментами ценозависимого потребления самостоятельно начиная с 2017 года.

20 марта 2019 г. Правительством РФ принято постановление № 287, регулирующее проведение пилотного проекта, целью которого является отработка нормативных, договорных и технологических решений, а также формирование пула агрегаторов управления спросом розничных потребителей. Пилотный проект стартовал в июне 2019 года.