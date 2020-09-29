Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект планировки промышленной площадки "Алабушево", входящей в состав особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва". Об этом сообщила во вторник пресс-служба мэра и правительства столицы.

"Утвержден проект планировки промышленной площадки "Алабушево", входящей в состав особой экономической зоны "Технополис "Москва". Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Созданная в 2006 году ОЭЗ "Технополис "Москва" состоит из пяти площадок общей площадью 207,5 га. <...> Расположенная в Зеленограде "Алабушево" является крупнейшей и наиболее перспективной площадкой ОЭЗ (142,7 га)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в ОЭЗ работают 180 арендаторов и резидентов, создавших 10 920 рабочих мест. Общий объем инвестиций достиг 48 млрд рублей, а объем уплаченных налогов превысил 14 млрд. В "Алабушево" работают 27 компаний-резидентов, инвестировавших 14,6 млрд рублей и создавших 1 800 рабочих мест. В сентябре была введена в эксплуатацию первая очередь фармацевтического производства компании "Биокад" в рамках офсетного контракта с правительством Москвы. В следующем году планируется открыть производства глюкометров и онко-тестеров (компания "ЭЛТА") и печатных плат (компания "Цифровые технологии безопасности").

"На площадке расположены капитальные объекты общей площадью 73,5 тыс. кв. м, включая пять комплексов производственного назначения, объекты инженерной инфраструктуры, таможенный пост, пожарное депо. Согласно проекту, в "Алабушево" планируется построить еще 38 объектов различного назначения - промышленно-производственных, коммунально-складских и административно-производственных (включая гостиницу) - суммарной поэтажной площадью 792,6 тыс. кв. м", - добавили в пресс-службе.

Для улучшения транспортной доступности площадки планируется ряд изменений, в том числе реконструкция улицы Конструктора Лукина и проектируемого проезда № 6029, включая строительство велодорожек, организация трех новых и реконструкция шести существующих наземных пешеходных переходов, а также организация 14 остановочных пунктов внутреннего маршрута пассажирского транспорта. Также будет обеспечено развитие инженерной инфраструктуры.

"Проект планировки был одобрен местными жителями в ходе публичных слушаний, состоявшихся в феврале 2020 года. По оценкам, в результате реализации мероприятий, предусмотренных проектом планировки, уже к 2024 году количество рабочих мест на площадке должно превысить 5 000, а объем инвестиций достигнет 47,5 млрд рублей", - отметили в пресс-службе.

Об ОЭЗ

"Технополис "Москва" - это единственная в столице особая экономическая зона. Она объединяет пять площадок: "Алабушево", МИЭТ, "Микрон", "Ангстрем", "Технополис "Москва" (комплекс зданий рядом с метро "Текстильщики"). На территории ОЭЗ действует режим свободной таможенной зоны, а общее снижение налоговой нагрузки для резидентов достигает 47%.

По данным пресс-службы, в соответствии с федеральным и городским законодательством, резиденты ОЭЗ пользуются налоговыми и имущественными льготами, среди которых: снижение ставки налога на прибыль с 20% до 2%, нулевые ставки налога на недвижимое имущество, транспортного и земельного налога, режим свободной таможенной зоны, ставка аренды земельного участка 2%.