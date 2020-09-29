Специалисты Центрального производственного отделения (ПО) филиала «Россети Волга»-«Оренбургэнерго» проводят капитальный ремонт линии электропередачи напряжением 110 кВ «Узловая – Тяга – Чебеньки - Тяга».

Энергетики заменили три опоры, отремонтировали на них контуры заземления, отрегулировали натяжение провода. Общая протяженность ремонтируемого участка чуть более 4 км. Специалистам Центрального ПО еще предстоит установить 40 новых изоляторов. До конца сентября все работы по ремонту линии электропередачи будут закончены.

Высоковольтная ЛЭП обеспечивает электроснабжение объектов железнодорожной дороги, птицефабрики, бытовых потребителей Оренбургского района. Капитальный ремонт ЛЭП повысит надежность электроснабжения потребителей.

Ремонты энергообъектов предусмотрены программой подготовки электросетевого комплекса к прохождению осенне-зимнего периода 2020-2021 г.г. На сегодняшний день специалисты Центрального ПО отремонтировали 2146 километров линий электропередачи напряжением 0,4-110 кВ и 1412 подстанций, распределительных и трансформаторных пунктов. Всего же программой запланированы капитальные ремонты 2460 км ЛЭП и 1578 трансформаторных подстанций. Из запланированного объема работ ремонты выполнены на 88 процентов.