В Сколково открылся офис Российского квантового центра

Новый офис российского квантового центра занимает 4 тыс. кв. метров в кампусе Сколтеха Одна из лабораторий квантового центра Вольфганг А. Херрманн: «РКЦ является одним из самых передовых в мире научных центров квантовых исследований» Фото Sk.ru

Открытие Российского квантового центра день в день совпало с 10-летием подписания федерального закона о «Сколково». Единство времени подтвердили единством места: центр располагается в кампусе Сколтеха, и сразу за перерезанием красной ленточки в одном из его помещений состоялось юбилейное заседание совета директоров Фонда.

Открывая заседание, председатель совета директоров Фонда «Сколково» Виктор Вексельберг отметил, что за десятилетие удалось сделать достаточно много, несмотря на то, что ситуации за это время возникали непростые.

«Главное, что проект состоялся, и на сегодняшний день на карте инновационного развития России сколковский проект занимает достойное место».

К сожалению, десятилетие Фонда пришлось на пандемию коронавируса, и «Сколково» не может полноценно провести заранее запланированные и приуроченные к годовщине мероприятия, но, по словам В.Вексельберга, эти мероприятия не отменяются, а будут отложены, и знаменательная дата будет достойно отмечена.

Уже через несколько месяцев, в декабре, предстоит еще одно десятилетие – его отметит Российский квантовый центр, один из первых участников «Сколково». РКЦ стал участником №13, и «до сих пор это число остается для нас счастливым», - заметил один из его основателей Руслан Юнусов, ныне глава проектного офиса по квантовым технологиям Госкорпорации «Росатом». Свой юбилей квантовый центр встречает в новом современном офисе, который отвечает как технологическим, так и человеческим потребностям РКЦ: за последнее время количество лабораторий, а следовательно, и штат центра существенно увеличились.

«Переезд полностью отражает перемены, произошедшие с нами за последние годы: из небольшого научного центра мы выросли в ключевого эксперта в российском научном сообществе и в заметного игрока на глобальной арене», - говорит Руслан Юнусов.

Научный центр площадью 4 тысячи кв. м расположился в Сколковском институте науки и технологий. Здесь уже размещены 13 лабораторий, оснащенных современным оборудованием, а также уникальная безмагнитная камера, в тысячу раз ослабляющая внешние магнитные поля. Вся исследовательская инфраструктура построена с нуля и соответствует мировым стандартам.

Над фундаментальными исследованиями в области квантовых технологий работают 17 научных групп, в которые входят российские и международные ученые, а также студенты и выпускники кафедры РКЦ в МФТИ. Помимо научной деятельности, сотрудники могут развивать прикладные проекты: на базе центра уже запустились 8 спин-оффов.

В течение года еще более 10 лабораторий будут построены с нуля в рамках реализации дорожной карты Госкорпорации «Росатом» по квантовым вычислениям. По мере появления новых научных групп планируется постепенно увеличивать площадь центра.

Председатель Фонда «Сколково» Аркадий Дворкович обратил внимание на значение этого события для развития многолетнего взаимовыгодного сотрудничества между квантовым центром и Фондом.

«Открытие офиса РКЦ на территории Инновационного центра позволит эффективно развивать фундаментальные исследования в области квантовых технологий и пользоваться всеми преимуществами экосистемы “Сколково”», - сказал он.

Ректор Сколтеха Александр Кулешов также говорил о значении фактора места. Квантовые технологии слишком дорогое удовольствие, чтобы страна могла позволить себе распылять эти исследования по разным местам. Сосредоточение инфраструктуры РКЦ на территории кампуса Сколтеха в этом смысле абсолютно оправдано, даже если принять во внимание тот факт, что университет не задействован напрямую в его работе и не планирует участвовать в разработке квантового компьютера, отметил ректор.

Вольфганг А. Херрманн назвал РКЦ «одним из самых передовых в мире научных центров квантовых исследований», отметив, что это оценка не столько заместителя председателя совета директоров Фонда «Сколково», сколько ученого и исследователя, президента Мюнхенского технического университета.

Виктор Вексельберг обратил внимание на то, что важную роль в успехах квантового центра сыграл его финансовый партнер Газпромбанк, первый заместитель председателя правления которого Дмитрий Зауэрс принимал участие в юбилейном заседании совета директоров Фонда. Он посвятил свое выступление экосистеме «Сколково», без которой, по его словам, наверное, не было бы и РКЦ. «Можно найти денег, но очень сложно создать условия, в которых в людей поверят», - сказал он. В этом отношении он продолжил мысль Вольфганга Херрманна, который призвал РКЦ больше привлекать работающих за рубежом российских ученых – лучших в мире специалистов по квантовым вычислениям.

По словам Дмитрия Зауэрса, именно такие ученые по совместительству заведуют некоторыми из лабораторий квантового центра.