Исследовательские суда неограниченного района плавания, на которые Правительство РФ выделило 27,6 миллиарда рублей, будут строиться на дальневосточных судостроительных предприятиях.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о выделении в рамках национального проекта «Наука» 27,6 миллиарда рублей на строительство двух научно-исследовательских судов. Как сообщил глава Правительства РФ на оперативном совещании с вице-премьерами, сейчас у российского научного флота есть 13 судов, которым более 35 лет, запущено его обновление.

«Строительство новых судов расширит возможности российских учёных в изучении Мирового океана. О необходимости таких исследований Президент напомнил также на встрече с сенаторами на прошлой неделе. А современное оборудование, которым они будут оснащены, сделает научный флот более конкурентоспособным. Важно, что этот заказ должен улучшить условия работы наших учёных и дополнительно загрузить дальневосточные верфи», - сказал Михаил Мишустин.

Проекты будут реализовываться на судостроительных заводах Дальнего Востока. Завершить строительство планируется в 2024 году, ввод в эксплуатацию намечен на 2025 год. Суда предназначены для проведения широкого спектра исследований – как фундаментальных, так и прикладных. Их планируется оснастить лабораториями для анализа проб воды, взвеси и донных осадков.