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В проект по производству сыров в ТОСЭР "Череповец" вложат 1,6 миллиарда рублей

В проект по производству сыров в ТОСЭР Череповец вложат 1,6 миллиарда рублей

29 сентября 2020, 13:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ПРОИЗВОДСТВО
Отрасль: Строительство 

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Инвестиционный проект по производству молочной продукции на Кирилловском шоссе в Череповце успешно прошел негосударственную экспертизу. 

Проведены предварительные земельные работы на участке. Период проведения экспертизы затянулся, поскольку в ходе проектирования был выявлен факт попадания на участок зоны минимальных расстояний магистральных газопроводов высокого давления. Необходимо было вносить коррективы в рабочую документацию. 

Получено разрешение на строительство в ТОСЭР «Череповец». В следующем году планируется возводить конструктивные элементы комплекса. На строительство уйдет около года. Далее завоз оборудования и прохождение пусконаладочных работ.

«Год для компании оказался непростым, особенно апрель - май, из-за пандемии немного снизился спрос на сыры, а из-за курсовых разниц выросла себестоимость продукции. Несмотря на это «НЕВА МИЛК» удалось приобрести предприятие в Курской области, где производятся в основном биржевые сыры, и не остановить подготовку к проекту в Череповце, - цитирует пресс-служба Агентства Городского Развития Череповца президента компании Альберта Суфиярова. - В Череповце сильные традиции молочного дела. Николай Верещагин – основатель маслоделия и сыроделия в России. В Вологодской области сырье высокого качества, что поможет сократить импортные поставки молокопродуктов в Россию».

Произведенная продукция будет отпускаться по условиям договора для последующей реализации конечным потребителям через федеральные сети, а так же региональные сети и дистрибуторов. Общая сумма инвестиционных затрат составляет 1,6 млрд рублей, сообщает пресс-служба Агентства Городского Развития Череповца.

Фото: minpromtorg.gov.ru

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