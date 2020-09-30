 
Мероприятия

Академия Ворлдскиллс Россия назвала самые популярные строительные компетенции среди граждан старше 50 лет

Академия Ворлдскиллс Россия назвала самые популярные строительные компетенции среди граждан старше 50 лет

30 сентября 2020, 12:30
Рубрика: Мероприятия
Метки: ВОРЛДСКИЛЛС, worldskills, ОБУЧЕНИЕ

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 2 мин
273

Ворлдскиллс , worldskills, обучение

Ворлдскиллс , worldskills, обучение

Ворлдскиллс , worldskills, обучение

25 сентября в ходе пресс-конференции, посвященной Финалу III Национального чемпионата «Навыки мудрых», директор Академии Ворлдскиллс Россия Светлана Крайчинская назвала самые популярные строительные компетенции среди граждан 50+.

Так, самой популярной стала компетенция «Электромонтаж». За два года обучение прошли 2800 человек. Неизменным спросом пользуются общестроительные компетенции – кирпичная кладка, малярные и штукатурные, кровельные работы и т.д. Это можно объяснить тем, что технологии и материалы на этих направлениях постоянно меняются, и хороший мастер просто обязан владеть всеми современными навыками производства работ. Например, по квалификации «кирпичная кладка» обучились уже 650 человек, и спрос на обучение растет.

Еще одна компетенция, которая остается неизменно популярной и востребованной не только в строительстве, но и в машиностроении, — это сварочные технологии. По ней обучились и повысили квалификацию уже более 2000 человек.

«Нужно сказать, что работодатели в регионах весьма заинтересованы в сотрудничестве с учебными центрами «Ворлдскиллс» - они могут направить своих сотрудников на бесплатное повышение квалификации и быть абсолютно уверенными в том, что это реальные учебные курсы по очень высоким стандартам. При этом все квалификации сотрудники 50+ выбирают только исходя из личных предпочтений и желания – на сайте регистрируется не компания, а сам сотрудник», - пояснила Светлана Крайчинская.

Крайчинская также отметила, что представители Академии «Ворлдскиллс» проводили встречи в регионах на площадках торгово-промышленных палат с региональными чиновниками и работодателями и выяснили одну очень интересную особенность сотрудников 50+: по общему мнению, это самые надежные работники, которые имеют привычку учиться и очень ответственно относятся к своим обязанностям.

Чтобы выбрать компетенцию необходимо пройти регистрацию на сайте программы – https://50plus.worldskills.ru/. На выбор предлагается 125 востребованных компетенций, обучение по которым проходит в лучших, специально отобранных образовательных организациях по всей России. Программы имеют три стандартных варианта продолжительности: 72, 144 и 256 часов. Обучение в рамках программы бесплатное.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: Академия Ворлдскиллс

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Мероприятия
Концепцию развития распределенной генерации АНО АПИ обсудили на международном форуме
Александр Гладков принял участие в работе Дальневосточного энергетического форума
На форуме
Форум
Эта новость часть сюжета WorldSkills
Другие новости сюжета:

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Дискуссия АЭК в прямом эфире
+