25 сентября в ходе пресс-конференции, посвященной Финалу III Национального чемпионата «Навыки мудрых», директор Академии Ворлдскиллс Россия Светлана Крайчинская назвала самые популярные строительные компетенции среди граждан 50+.

Так, самой популярной стала компетенция «Электромонтаж». За два года обучение прошли 2800 человек. Неизменным спросом пользуются общестроительные компетенции – кирпичная кладка, малярные и штукатурные, кровельные работы и т.д. Это можно объяснить тем, что технологии и материалы на этих направлениях постоянно меняются, и хороший мастер просто обязан владеть всеми современными навыками производства работ. Например, по квалификации «кирпичная кладка» обучились уже 650 человек, и спрос на обучение растет.

Еще одна компетенция, которая остается неизменно популярной и востребованной не только в строительстве, но и в машиностроении, — это сварочные технологии. По ней обучились и повысили квалификацию уже более 2000 человек.

«Нужно сказать, что работодатели в регионах весьма заинтересованы в сотрудничестве с учебными центрами «Ворлдскиллс» - они могут направить своих сотрудников на бесплатное повышение квалификации и быть абсолютно уверенными в том, что это реальные учебные курсы по очень высоким стандартам. При этом все квалификации сотрудники 50+ выбирают только исходя из личных предпочтений и желания – на сайте регистрируется не компания, а сам сотрудник», - пояснила Светлана Крайчинская.

Крайчинская также отметила, что представители Академии «Ворлдскиллс» проводили встречи в регионах на площадках торгово-промышленных палат с региональными чиновниками и работодателями и выяснили одну очень интересную особенность сотрудников 50+: по общему мнению, это самые надежные работники, которые имеют привычку учиться и очень ответственно относятся к своим обязанностям.

Чтобы выбрать компетенцию необходимо пройти регистрацию на сайте программы – https://50plus.worldskills.ru/. На выбор предлагается 125 востребованных компетенций, обучение по которым проходит в лучших, специально отобранных образовательных организациях по всей России. Программы имеют три стандартных варианта продолжительности: 72, 144 и 256 часов. Обучение в рамках программы бесплатное.