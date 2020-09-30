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Александр Гладков принял участие в работе Дальневосточного энергетического форума

Александр Гладков принял участие в работе Дальневосточного энергетического форума

30 сентября 2020, 14:15
Рубрика: Мероприятия
Метки: МИНЭНЕРГО
Отрасль: Нефтегазовая промышленность 

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Минэнерго

Директор Департамента добычи и транспортировки нефти и газа Министерства энергетики Российской Федерации Александр Гладков выступил на пленарной сессии Дальневосточного энергетического форума.

В ходе своего выступления Александр Гладков рассказал о восстановлении рынков нефти, нефтепродуктов и газа после глобальной пандемии коронавирусной инфекции. Так, говоря о ситуации на газовых рынках, глава департамента отметил беспрецедентность падения спроса на газ весной-летом 2020 года.

«Стагнация экономики привела к падению спроса, наблюдалось перепроизводство СПГ, цены на него СПГ падали. Можно выделить три основных вызова, с которым столкнулась отрасль – это оптимизация затрат на всех уровнях, в том числе у сервисных компаний, второй вызов – ускорение цифровизации, и третий – новый подход к работе с персоналом. Все это потребовало от властей и бизнеса выстраивания новых систем взаимосвязи для сохранения производств», - отметил он.

Кроме того, Александр Гладков подробно рассказал о перспективах и роли инфраструктурных газовых проектов в развитии экономики Дальнего Востока.

«Здесь вводится целый пул проектов, подключается к газу, который даст основу для развития экономики всего Дальнего Востока. Основным источником газа будут сахалинские проекты. При этом газа будет достаточно для газификации всех субъектов региона с запасом», - уточнил он.

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