Опубликована программа деловой сессии
30 сентября 2020, 14:15
Рубрика: Мероприятия
Метки: МИНЭНЕРГО
Отрасль: Нефтегазовая промышленность
Директор Департамента добычи и транспортировки нефти и газа Министерства энергетики Российской Федерации Александр Гладков выступил на пленарной сессии Дальневосточного энергетического форума.
В ходе своего выступления Александр Гладков рассказал о восстановлении рынков нефти, нефтепродуктов и газа после глобальной пандемии коронавирусной инфекции. Так, говоря о ситуации на газовых рынках, глава департамента отметил беспрецедентность падения спроса на газ весной-летом 2020 года.
«Стагнация экономики привела к падению спроса, наблюдалось перепроизводство СПГ, цены на него СПГ падали. Можно выделить три основных вызова, с которым столкнулась отрасль – это оптимизация затрат на всех уровнях, в том числе у сервисных компаний, второй вызов – ускорение цифровизации, и третий – новый подход к работе с персоналом. Все это потребовало от властей и бизнеса выстраивания новых систем взаимосвязи для сохранения производств», - отметил он.
Кроме того, Александр Гладков подробно рассказал о перспективах и роли инфраструктурных газовых проектов в развитии экономики Дальнего Востока.
«Здесь вводится целый пул проектов, подключается к газу, который даст основу для развития экономики всего Дальнего Востока. Основным источником газа будут сахалинские проекты. При этом газа будет достаточно для газификации всех субъектов региона с запасом», - уточнил он.
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