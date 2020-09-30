Под руководством первого заместителя Председателя Комитета Государственной Думы по энергетике Сергея Есякова состоялся круглый стол «Водородная энергетика: текущая ситуация и перспективы развития в России и мире», организованный Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации. В мероприятии приняли участие представители заинтересованных органов государственной власти, крупнейших отечественных энергетических компаний, реализующих водородные программы, научных и экспертных институтов, отраслевых общественных организаций. Минэнерго России на круглом столе представлял директор Департамента государственной энергетической политики Алексей Кулапин.

В своём докладе он подчеркнул, что сегодня одним из ключевых мировых трендов является декарбонизация экономики и замедление темпов глобального потепления. С учетом этого, водородная энергетика рассматривается международным сообществом в качестве одного из направлений достижения углеродной нейтральности, и получает поддержку не только на корпоративном, но и на государственном уровне.

По прогнозам экспертов, к 2050 году спрос на водород может вырасти более чем в шесть раз и составить порядка 470 млн тонн. По сути, сегодня в мире зарождается новый перспективный рынок и ключевая задача России, по словам Алексея Кулапина, воспользоваться открывающимися возможностями: развивать собственное производство водорода и занять лидирующие позиции в этой новой нише. Важными конкурентными преимуществами нашей страны являются наличие резервов производственных мощностей, географическая близость к потенциальным потребителям водорода, научный задел в сфере генерации, транспортировки и хранения водорода, а также наличие действующей транспортной инфраструктуры.

Задача по развитию водородной энергетики закреплена в актуализированной Энергетической стратегии Российской Федерации до 2035 года, утверждённой в июне 2020 г. Правительством России.

С ее учетом, а также для консолидации усилий государства, заинтересованных компаний ТЭК и научного сообщества, организации системной работы по развитию в стране водородной энергетики Минэнерго России разработан и направлен на согласование в Правительство Российской Федерации проект соответствующего плана мероприятий («дорожной карты»).

Документ предусматривает три блока работ: совершенствование нормативно-правовой базы и технического регулирования в сферах производства, транспортировки, хранения и использования водорода и метано-водородных смесей; поддержку приоритетных пилотных проектов в области производства водорода, в том числе по созданию опытно-промышленных установок; проработку вопросов международного сотрудничества. В реализации «дорожной карты» планируется задействовать Минэкономразвития России, Минпромторг России, Минобрнауки России, Минтранс России и такие ключевые отраслевые компании, занимающиеся развитием водородной энергетики.

Первостепенными задачами в рамках реализации плана мероприятий являются создание органов управления и координации, разработка Концепции развития водородной энергетики и мер по ее стимулированию и государственной поддержки.

В качестве системы управления предлагается создать межведомственную рабочую группу по развитию водородной энергетики под председательством Министра энергетики Российской Федерации.

В завершение своего выступления Алексей Кулапин подчеркнул, что развитие водородной энергетики, как и любых других новых источников энергии, не должно стать для нас самоцелью. Важно сохранять баланс интересов: вести работу по сохранению лидирующих позиций России на традиционных для нас мировых рынках и оказывать максимальное содействие развитию компетенций в новых перспективных направлениях.