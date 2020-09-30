Алексей Каукиайнен Участники процесса отбора Участники процесса отбора

Сегодня 30 сентября в конгресс-отеле «Ареал» в Московской области начался второй день работы 76-го Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Ассоциация «Электрокабель» («АЭК»). Руководители, специалисты, эксперты, которые представляют свыше 50 отраслевых организаций, участвуют в обсуждении ряда тем в рамках информационно-консультативного семинара. В докладах и дебатах проводится разбор состояния кабельной промышленности и отраслевого рынка, оценивается влияние пандемии на работу компаний, выводится курс дальнейшего развития и перспективы. Но еще одной ключевой темой мероприятия является обсуждение успехов и дальнейших планов в работе Комитета «Антиконтрафакт». И об одном из последних успехов проекта мы расскажем в этом материале.

Как известно, деятельность Комитета «Антиконтрафакт» нацелена на борьбу с фальсифицированной и контрафактной кабельной продукцией. Она продиктована не только задачей создания честной рыночной конкуренции и необходимостью защиты интересов членов «АЭК», но и защитой интересов конечного потребителя. Продукция ненадлежащего качества опасна в применении и несет явную угрозу для жизни людей. Однако, применение кабельной продукции до сих пор слабо регламентировано и практически не регулируемо – даже на строительных объектах государственного значения. Именно в развитие этого направления «АЭК» направила основной акцент в работе Комитета в последние месяцы и на это ставит упор в обновленной Программе работы Комитета в 2020-2021 гг.

Несмотря на успешность и эффективность практики масштабных отборов и испытаний КПП по всему рынку, в начале отраслевой борьбы с контрафактом (2016-2017 гг.), сегодня эта методика дает слабые результаты. От части это обосновано отсутствием возможности оказания давления на бракоделов на законодательном уровне, от части – повышаемой приспосабливаемостью подобных «производителей» к новым условиям рынка, от части – влиянием пандемии, которая ограничила мобильность Комитета «Антиконтрафакт» и повлияла на более грамотное использование бюджета в период кризисного периода.

Как отметил в ходе последнего заседания Комитета Алексей Каукиайнен, заместитель генерального директора Ассоциации «Электрокабель»: «Ключевым изменением, заложенным в основу новой редакции Программы Комитета, является то, что мы перестаем бегать по рынку собирая бесконечное количество образцов и фиксируя свои результаты только статистикой отобранной продукции и выявленных нарушений. Это не очень эффективно. Мы сосредоточим силы на создании системного способа борьбы с контрафактной продукцией».

Очевидно, что от самой практики отбора образцов никто отказываться не будет, но этот процесс будет тесно переплетен с другими направлениями работы Комитета. Развитие получит проект «Открытый склад», о первых победах которого мы недавно писали в статье, подробно разбирая процесс добровольного отбора продукции со склада завода «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ». Доселе неслыханная инициатива, нашедшая поддержку среди участников рынка. Развитие этой идеи поможет «АЭК» сэкономить ресурсы и время на попытке объять необъятный рынок, а в первую очередь – поможет развить в представителях рынка чувство самосознания и открытости.

Но, что гораздо важнее, большой рывок уже осуществлен во взаимодействии проекта с государственными органами власти, ведущими подрядными организациями и крупнейшими потребителями кабельной продукции. Своеобразный уход от «искоренения» к «просвещению». Эта работа включает в себя не только и не столько отбор продукции на объектах по согласованию с различными ведомствами и заказчиками. Большее внимание здесь уделяется подготовке специалистов ответственных за поставки, приемку и монтаж КПП; созданию регламентов и методик по закупке и проверке, как продукции, так и ее поставщика; создании межведомственных «черных списков» и подготовке законодательной почвы для введения административной и даже уголовной ответственности для явных нарушителей качества.

Нельзя сказать, что прогресс в этой сфере наметился лишь только на рубеже 2019-2020 годов. Работа в этом направлении зародилась еще в 2017 году, тогда большим событием стал запуск Пилотного федерального проекта по входному контролю качества КПП на строительных объектах. С помощью этого проекта на федеральном уровне получилось провести оценку масштабов оборота контрафактной КПП, были разработаны первые предложения, законодательные инициативы.

Наиболее активно в проекте выступила Комиссия Московской области. По поручению аппарата Комиссии, Министерство строительного комплекса Московской области (Минстрой МО) выделило ключевые строительные объекты для проведения проверок по входному контролю. Силами «АЭК» на заданных площадках были проведены контрольные отборы образцов, необходимые испытания согласно техническим спецификациям по маркам кабеля. Большое внимание также уделили документарным проверкам, сертификатам соответствия.

Опыт пилотного проекта показал настоящий масштаб распространения проблемы. Московская Область продолжила деятельность по противодействию незаконному обороту фальсификата, параллельно задачам федерального уровня. Из чего, со временем, зародилось прямое сотрудничество «АЭК» с Минстроем МО. В марте 2020 года оно было закреплено подписанным соглашением о взаимодействии. В его рамках были разработаны методические рекомендации по контролю КПП на строительных объектах МО и назначены цели для первых проверок качества продукции на ключевых стройках региона. К сожалению, вспыхнувшая эпидемия COVID-19 существенно повлияла на реализацию плана проверок, сдвинув проведение пилотного отбора КПП на середину сентября 2020 года.

Пилотный отбор КПП в рамках сотрудничества с Минстроем МО

Об этом часто говорят представители «АЭК», но многим в это трудно поверить, не испытав на себе лично – проведение отбора продукции и ее испытания очень трудоемкий и сложный процесс, зависящий от целого ряда факторов. В этом редакции RusCable.Ru удалось убедится лично.

18 сентября 2020 года мы приняли участие в проведении выборочной проверки на предмет выявления нарушений в части использования контрафактной КПП на строительном объекте «Пристройка на 350 мест» к основному зданию средней общеобразовательной школы г.п. Ашукино, Пушкинского района Московской области. RusCable.Ru вел прямой репортаж с места событий, подробно рассказывая о ходе пилотного отбора в рамках сотрудничества «АЭК» и Минстроя МО.

СОШ г.п. Ашукино

Согласно утвержденному алгоритму методики действий, на объекте проверялось качество поставленной КПП на напряжение до 1 кВ. Инициатором данного отбора стал Минстрой МО – строительство нового корпуса государственной школы ведется за счет бюджета. Для проведения отбора необходимо соблюсти ряд обязательных условий, для подтверждения легитимности данного процесса.

Для начала, заказчик строительства – Администрация района, а также генеральный подрядчик «СпецМонтажСтрой» должны были предоставить информацию о кабельной продукции соответствующего назначения, которая была закуплена для эксплуатации на объекте и находится на стройке. Дополнительно, они должны подготовить всю сопутствующую документацию (сертификаты, накладные и пр.) для ознакомления участниками отбора и копирования. После получения данной информации, «АЭК» должна пригласить представителей всех производителей, чей кабель находится на строительном объекте, а также организаций, поставивших продукцию, для личного присутствия при отборе КПП. После чего в одно время и в одном месте должны собраться представители заказчика, генподрядчика, Минстроя МО, производителей, поставщиков, сетевой организации и «АЭК» для совместного проведения отбора. Именно эти условия были подготовлены к 18 сентября, однако, как оказалось позже – не в полной мере.

Строительство пристройки на 350 мест к Ашукинской школе началось еще в октябре 2019 года. Уже к январю генподрядчик «СпецМонтажСтрой» провел все подготовительные и земляные работы, вышел на фундамент и первый этаж. По контракту ввод здания в эксплуатацию назначен на конец 2020 года. Социально важный объект возводится в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Пристройка будет состоять из трех учебных и одного технического этажа, а общая площадь нового здания составит 7510 кв. метров. На момент нашего визита, очевидно, что основные работы по возведению здания подходят к концу – начинаются облицовочные работы, прокладываются внутренние коммуникации.

Строительный объект «Пристройка» на 350 мест

Ходом отбора руководил Алексей Каукиайнен, заместитель генерального директора Ассоциации «Электрокабель». К началу мероприятия Алексей подготовил список участников и разработал план отбора. Согласно информации, которую он получил от заказчика и генподрядчика, на объекте ожидалось присутствие КПП четырех изготовителей и одного поставщика: продукция заводов «Конкорд», «Магна», «ЭлПроКабель», «Триэнергогрупп» (3EG) была поставлена компанией «ЭТМ». Представители предприятий «Конкорд», «Магна» и «ЭТМ» прибыли на место событий заранее. А вот представители «ЭлПроКабель» и 3EG присутствовать при отборе отказались – хотя соответствующие уведомления были направлены им в официальном порядке. В данном случае, присутствие поставщика, ручающегося за поставленную продукцию, является достаточным фактором для легитимности отбора.

По приезду представителей Минстроя МО и сетевой организации (МОЭСК) – мы были вынуждены ожидать прибытия представителей Администрации, то есть фактического заказчика продукции. К сожалению, несмотря на длительное ожидание и ход последующего отбора, которые заняли несколько часов – представители Администрации района так и не появились на объекте. Большую благодарность мы выражаем представителям генподрядчика и руководителю проекта Максиму Керимову за оказанное содействие и помощь в проведении отбора. Именно благодаря данной поддержке, участники отбора смогли провести необходимые операции.

Уже на входе на объект нашу группу ожидал барабан ВВГнг(А)-LSLTx 5х50 – отсутствие маркировки на оболочке кабеля и сопутствующих бирок не позволило нам однозначно определить его производителя.

Барабан под вопросом

Вторым обнаруженным барабаном стал кабель ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 производства завода «Цветлит». Кабель обладал необходимой маркировкой и был намотан на фирменный барабан. Однако, представители Минстроя МО и «АЭК» не были уведомлены о наличии данной продукции на объекте, в связи с чем не смогли пригласить специалиста завода «Цветлит» для участия в процессе отбора.

Барабан с продукцией завода «Цветлит»

К сожалению, лишь этим ряд неожиданных встреч не ограничился. В ходе осмотра КПП на объекте также была обнаружена продукция заводов «Кабэкс», «СегментЭНЕРГО», «АЛЮР», а также КЗ «Пересвет». Отсутствие предварительной информации о наличии КПП такого обилия производителей не позволил провести полноценный отбор продукции всех поставщиков – без вреда для процесса строительства и с подтверждением легитимности процесса.

Продукция ряда заводов, о наличии которой заявлено не было

Для отбора продукции завода «Магна» был выбран кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5х1,5 напряжением 1 кВ. Для того чтобы испытать данный кабель на все характеристики, заложенные в его маркировке (низкий уровень дымогазовыделения, токсичность), от кабеля был отрезан образец в 15 метров. Все детали о продукции – его наименование, маркировка и другие данные были записаны в специальный акт отбора. В документ также были включены замечания представителя завода «Магна» – кабель был перемотан на другой барабан (продукция завода поставляется на фирменных барабанах), а также находился в условиях уличного хранения, без упаковки и без изоляции концов. Отобранный образец был опломбирован индивидуальной пломбой, номер которой был зафиксирован в акте отбора. В конце, документ подписал каждый из участников процесса, предварительно зафиксировав все детали на фото.

Отбор кабеля завода «Магна»

Аналогичные действия были проведены с кабелем ВВГнг(А)-LSLTx производства завода «Конкорд». Дополнительные замечания к состоянию и хранению продукции носили подобный предыдущему характер.

Отбор кабеля завода «Конкорд»

Кабель «ЭлПроКабель» был отобран с барабана, который находился в хранилище на цокольном этаже. Представитель «ЭТМ» подтвердил достоверность продукции, ввиду наличия фирменной пломбы торговой компании. 15 метров ВВГнг(А)-LSLTx 5х4 также было отрезано, опломбировано и зафиксировано в очередном акте. Продукции компании 3EG на объекте обнаружено не было.

Отбор кабеля завода «ЭлПроКабель»

Обход строительного объекта и визуальный осмотр показали, что на стройке – почти половина из обнаруженной кабельной продукции, еще не находящейся в эксплуатации или процессе монтажа, произведена и поставлена компаниями не заявленными в списках, которые запрашивались при организации отбора.

Несмотря на неподготовленность к проведению отбора, представители генподрядчика оказали максимальную поддержку в его проведении и заручились предоставить всю необходимую документацию. В целом, хоть мероприятие показало слабую подготовку наиболее заинтересованной стороны – заказчика, в то же время оно показало и готовность участников рынка, государственных ведомств и строительных компаний на более открытые взаимодействия и кооперацию в целях борьбы с контрафактной продукцией.

В заключении отбора, представители Минстроя МО уточнили у присутствующих о наличии замечаний или пожеланий, а также объявили о том, что заказчик по данному объекту будет уведомлен о ходе мероприятия.

Алексей Каукиайнен дополнительно отметил, что первый отбор стал первым шагом в правильном направлении. Сложности, с которыми столкнулись специалисты, будут преодолены с развитием подобной практики. Самое главное, что было раскрыто в ходе мероприятия – большой потенциал такого вида сотрудничества, желание отраслевых участников на открытый контакт и их поддержка в реализации отборов. До конца года Правительство Московской области предоставит «АЭК» еще несколько строительных объектов для отборов образцов. Благодаря совместным действиям и дальнейшей работе, скорая перспектива более чистого рынка и более безопасной эксплуатации становится реальностью.