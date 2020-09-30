Для работников "Восточного" построят медицинский комплекс

Северо-Кавказский филиал Главгосэкспертизы России рассмотрел представленную повторно проектно-сметную документацию на вторую очередь строительства в Амурской области зданий медсанчасти космодрома. По итогам проведения государственной экспертизы выдано общее положительное заключение.

Проектируемый медицинский комплекс предназначен для качественного медицинского обслуживания и оказания оперативной медицинской помощи персоналу космодрома «Восточный», членам их семей, населению и командированным лицам, для контроля и надзора за обеспечением санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также устойчивого социального развития города и безопасного функционирования космодрома.

Строительство ведется в восточной части города Циолковский Свободненского района Амурской области. В составе второй очереди, проект которой одобрили эксперты Северо-Кавказского филиала Главгосэкспертизы, предусмотрено строительство детской поликлиники и детского соматического стационара, стационара для взрослых, акушерского отделения и женской консультации для оказания амбулаторной и диспансерной помощи, патологоанатомического отделения. Также здесь будут размещены пищеблок, контрольно-пропускной пункт, хозяйственный корпус, кислородно-газификационная станция и другие вспомогательные объекты. Корпуса медицинского комплекса соединят подземным и надземным переходами.

Территория комплекса будет благоустроена: по завершению работ здесь высадят деревья и кустарники, устроят цветники и положат газоны.

Проект реализуется в рамках федеральной адресной инвестиционной программы на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы, а также федеральной целевой программы «Развитие космодромов на период 2017 – 2025 годов в обеспечение космической деятельности Российской Федерации».

Застройщик - ФГБУЗ «Дальневосточный окружной медицинский центр Федерального медико-биологического агентства». Проектную документацию на вторую очередь строительства подготовили в Федеральном государственном унитарном предприятии «Дирекция строящихся объектов» Федерального медико-биологического агентства.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС