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Для работников "Восточного" построят медицинский комплекс

Для работников Восточного построят медицинский комплекс

30 сентября 2020, 15:15
Рубрика: Контракты
Метки: ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 

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Северо-Кавказский филиал Главгосэкспертизы России рассмотрел представленную повторно проектно-сметную документацию на вторую очередь строительства в Амурской области зданий медсанчасти космодрома. По итогам проведения государственной экспертизы выдано общее положительное заключение. 

Проектируемый медицинский комплекс предназначен для качественного медицинского обслуживания и оказания оперативной медицинской помощи персоналу космодрома «Восточный», членам их семей, населению и командированным лицам, для контроля и надзора за обеспечением санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также устойчивого социального развития города и безопасного функционирования космодрома. 

Строительство ведется в восточной части города Циолковский Свободненского района Амурской области. В составе второй очереди, проект которой одобрили эксперты Северо-Кавказского филиала Главгосэкспертизы, предусмотрено строительство детской поликлиники и детского соматического стационара, стационара для взрослых, акушерского отделения и женской консультации для оказания амбулаторной и диспансерной помощи, патологоанатомического отделения. Также здесь будут размещены пищеблок, контрольно-пропускной пункт, хозяйственный корпус, кислородно-газификационная станция и другие вспомогательные объекты. Корпуса медицинского комплекса соединят подземным и надземным переходами. 

Территория комплекса будет благоустроена: по завершению работ здесь высадят деревья и кустарники, устроят цветники и положат газоны. 

Проект реализуется в рамках федеральной адресной инвестиционной программы на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы, а также федеральной целевой программы «Развитие космодромов на период 2017 – 2025 годов в обеспечение космической деятельности Российской Федерации». 

Застройщик - ФГБУЗ «Дальневосточный окружной медицинский центр Федерального медико-биологического агентства». Проектную документацию на вторую очередь строительства подготовили в Федеральном государственном унитарном предприятии «Дирекция строящихся объектов» Федерального медико-биологического агентства. 

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

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