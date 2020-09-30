НПО "Композит" стало резидентом ОЭЗ "Технополис "Москва"

Научно-производственное объединение "Композит" получило статус резидента особой экономической зоны "Технополис Москва". На развитие производства компания планирует инвестировать порядка 80 млн рублей в течение десяти лет, сообщила во вторник пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"На площадке в Печатниках НПО "Композит" размещается с середины 2019 года и производит более 2 тыс. композиционных деталей в год. К 2024 году проектная мощность компании позволит выпускать более восьми тысяч таких изделий ежегодно. Общий объем инвестиций на ближайшие десять лет составит более 80 млн рублей", - цитирует пресс-служба главу департамента Александра Прохорова.

Пресс-служба напоминает, что статус резидента ОЭЗ "Технополис Москва" дает возможность предприятиям ежегодно экономить до 47% на налогах и других обязательных платежах. Преференции, которые получает компания, открывают доступ к беспошлинному импорту, нулевой ставке на имущество и транспорт, а также льготной ставке на прибыль.

Компания осуществляет все этапы работ - от проектирования композитного изделия до его изготовления. Конечная продукция поставляется в регионы России, а также экспортируется в страны СНГ и на рынки дальнего зарубежья. Локализация производства НПО "Композит" на территории столичной ОЭЗ дает возможность расширить на мировом рынке долю отечественной продукции за счет взаимодействия с другими подобными предприятиями технополиса - НЦК и Umatex. Это позволит организовать единый универсальный хаб с общей логистикой и совместными НИОКРами.