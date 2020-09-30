НПП "ПОЛИПЛАСТИК" на конференции "Кабельный бизнес – 2020"

7 октября в павильоне Н Экспофорума в Санкт-Петербурге пройдёт главная независимая кабельная конференция года «Кабельный бизнес – 2020. Технологии производства современного отечественного кабеля. Какой продукт для рынка сегодня предлагает производитель». Организатором мероприятия выступает ведущий отраслевой портал RusCable.ru.

В очном формате в конференции примут участие сотрудники лидера отечественной полимерной отрасли – Научно-производственного предприятия «ПОЛИПЛАСТИК». В последние годы компания активно занимается разработкой компаундов для кабельной промышленности. На рынке уже представлены материалы для нефтепогружных кабелей - Армлен ПП-6ЭК и Армлен ПП-9ЭК, обладающие повышенной стойкостью к воздействию нефтепродуктов, морозостойкостью и термостабилизированностью. Данные компаунды могут применяться для изоляции кабелей нефтепогружных насосов с температурой эксплуатации до 125 °С .

Специалисты Отдела технической поддержки и Отдела развития рынка НПП «ПОЛИПЛАСТИК» в рамках ивента проведут консультации по подбору материалов исходя из конкретных требований заказчиков. Подать заявку на консультацию можно по телефону: +7 (495) 745-68-57 доб. 2120, а также по электронной почте: techsupport@polyplastic.ru.