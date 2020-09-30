Власти Сахалинской области и "Газпром" на дальневосточном форуме "Нефть и газ Сахалина - 2020" утвердили пятилетнюю программу развития газоснабжения и газификации Сахалинской области, за счет которой "голубое топливо" появится у каждого жителя региона. Об этом сообщил в среду департамент информационной политики регионального правительства.

"Документ, рассчитанный на период 2021-2025 годов, подписали губернатор Валерий Лимаренко и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер. На данный момент уровень газификации Сахалинской области составляет 38%. Благодаря реализации программы за пять лет этот показатель должен достигнуть 84%. Таким образом, будет полностью завершена технически возможная сетевая газификация региона", - говорится в распространенном релизе.

Глава региона отметил, что в ближайшие годы "голубым топливом" будут обеспечены все жители региона. В общей сложности в регионе построят около 1,2 тыс. км газопроводов, газифицируют свыше 26 тыс. домов и 157 предприятий и котельных.

Для удаленных районов предусмотрена автономная газификация за счет сжиженного природного газа. С этой целью программой предусмотрено строительство малотоннажного СПГ-завода "Газпрома" - установки производительностью до 42 тыс. тонн в год - и объектов потребления СПГ на Сахалине, и на Курильских островах. Меморандум о строительстве завода был подписан сторонами сегодня.

"Программой на 2021-2025 годы предусмотрен максимальный сценарий. Со стороны "Газпрома" финансирование газификации Сахалина увеличено почти в шесть раз - до 22,8 млрд рублей. Темпы работ будут беспрецедентно высокими. По итогам реализации программы газификация региона вырастет вдвое, в том числе в сельской местности - втрое", - приводятся в сообщении слова Миллера.

Дальневосточный форум "Нефть и газ Сахалина - 2020" открылся в среду в Южно-Сахалинске и собрал около 300 участников - представителей науки, власти, компаний и экспертов нефтегазовой области из России, Японии, Великобритании и Китая.