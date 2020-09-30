С июня 2020 года в Учебном комплексе «Россети Ленэнерго» прошли онлайн-обучение по программе «Цифровая подстанция» 1000 человек – сотрудников компании и сторонних организаций. Завершающий семинар организован для работников нефтегазовой отрасли.

«Мы разработали программу по цифровой подстанции, которая по-настоящему востребована не только в группе «Россети», но и у коллег-энергетиков в других отраслях. Первый семинар по ней стартовал в июне текущего года, с этого момента мы обучили тысячу человек. Для нас это очевидно положительный опыт, который дает возможность уверенно развивать учебную программу, переходя уже к очному обучению, включая практику в цифровых классах», – подчеркивает заместитель начальника Учебного комплекса «Россети Ленэнерго» Артем Варавин.

В программе семинара – предпосылки создания цифровых подстанций, основные сведения о «шине процесса» и «шине станции», особенностях локально-вычислительных сетей и типовых архитектурах цифровых подстанций. Особое внимание уделено комплексу информационной безопасности энергообъектов.

Организаторы семинара – Учебный комплекс «Россети Ленэнерго», научно-технический центр «Механотроника», научное предприятие «Динамика», образовательный портал «Проект РЗА» и компания по производству программных продуктов кибербезопасности Positive Technologies.