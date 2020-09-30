Концерн «Уралвагонзавод» Госкорпорации Ростех до конца года начнет тестирование в Челябинске интеллектуальной системы уличного освещения с функцией экомониторинга. Решение в режиме реального времени определяет превышение в воздухе допустимой концентрации десяти видов опасных веществ. Пилотный проект проводится при поддержке Министерства экологии Челябинской области в рамках федеральной программы «Чистый воздух».

Модульная платформа городского освещения Amasis 2.0 разработана НПО «Электромашина» концерна «Уралвагонзавод». Решение включает такие функции, как радиооповещение, раздача Wi-Fi, видеомониторинг и дополнительно оснащается модулем мониторинга окружающей среды. Система с помощью специальных датчиков измеряет параметры воздуха и при превышении нормативов автоматически оповещает надзорные органы. Затем информация передается в мобильную лабораторию, которая детальнее изучает качество воздуха.

«Совместно с Минприроды России мы активно ведем работу над новыми инновационными системами мониторинга окружающей среды. Пилотный проект в Челябинске не только повышает комфорт и безопасность благодаря внедрению интеллектуального освещения, но и поможет решить проблему загрязнения воздуха. Оборудование позволяет с высокой точностью определить превышение концентрации десяти видов опасных веществ. Мы рассчитываем, что по итогам тестирования система станет полноценной частью «умных городов» в разных регионах страны», – прокомментировал первый заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Владимир Артяков.

Многофункциональная система с датчиком экомониторинга существенно облегчает сбор данных, не требуя постоянного передвижения автомобильной лаборатории по городу. Для сбора достоверной информации об изменениях экологической ситуации достаточно установить в районе десять точек с датчиками мониторинга окружающей среды.

«Мы рассчитываем по итогам переговоров с Министерством экологии Челябинской области разместить опытный образец Amasis 2.0 до конца года. Протестировать модульную систему планируется в микрорайоне Первоозерный. Это позволит понять возможности и подтвердить заданные характеристики оборудования», – отметил генеральный директор НПО «Электромашина» Игорь Афанасьев.

Напомним, что ранее Ростех и Челябинская область договорились о развитии цифровых технологий в регионе. Сотрудничество сторон будет направлено на повышение уровня цифровизации инфраструктуры, комфортности и безопасности городской среды, энергоэффективности городского хозяйства. На территории области планируется также создание пилотных зон для тестирования цифровых решений предприятий Госкорпорации Ростех.