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Томский университет получит на строительство нового корпуса 1,5 млрд рублей

Томский университет получит на строительство нового корпуса 1,5 млрд рублей

30 сентября 2020, 17:15
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР
Отрасль: Строительство 

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Вскоре начнется строительство нового корпуса Национального исследовательского томского государственного университета на месте аварийного здания на проспекте Ленина, сообщает RosTender.info.
Стоимость возведения учебно-лабораторного корпуса оценивается в 1 млрд 511 млн рублей. Это максимальная цена контракта, который заключат с победителем тендера на строительство, объявленного администрацией университета. Средства поступят из федерального бюджета.
Здание построят на участке бывшего университетского общежития №4, обрушившегося в 2016 году (проспект Ленина, 49). Площадь помещений нового корпуса составит почти 13 тыс. кв. метров. Как ожидается, его введут в строй в конце 2022 года.
Конкурсная комиссия принимает предложения от строительных организаций до 7 октября. В этот же день подведут итоги закупки и назовут победителя.

 

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