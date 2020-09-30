Вскоре начнется строительство нового корпуса Национального исследовательского томского государственного университета на месте аварийного здания на проспекте Ленина, сообщает RosTender.info.

Стоимость возведения учебно-лабораторного корпуса оценивается в 1 млрд 511 млн рублей. Это максимальная цена контракта, который заключат с победителем тендера на строительство, объявленного администрацией университета. Средства поступят из федерального бюджета.

Здание построят на участке бывшего университетского общежития №4, обрушившегося в 2016 году (проспект Ленина, 49). Площадь помещений нового корпуса составит почти 13 тыс. кв. метров. Как ожидается, его введут в строй в конце 2022 года.

Конкурсная комиссия принимает предложения от строительных организаций до 7 октября. В этот же день подведут итоги закупки и назовут победителя.



