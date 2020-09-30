Компания «Горэлектросеть» проводит замену магистральной линии электроснабжения 10 кВ. Проект, изначально рассчитанный на 2020-2021 гг., будет завершен уже в конце этого года.

Новые кабельные линии строятся от подстанции «Обская» до распределительного устройства РПЖ-3. Сети будут питать электроэнергией 5, 7, 8 и 10А микрорайоны города. Действующие сети электроснабжения были введены в работу 33 года назад. Они исчерпали ресурс прочности, предусмотренный заводом-изготовителем, и требовали замены.

Специалисты АО «Горэлектросеть» разделили строительство на два этапа. Земляные работы выполнялись с мая по август. За это время энергетики прошли 2 километра от общей длины трассы кабельных линий. В октябре начнется второй этап: кабель проложат по эстакаде через улицу Интернациональная до подстанции «Обская». Общая протяжённость новой трассы составит 2,6 км.

В компании отмечают, что новые сети обеспечат большую пропускную способность и более высокую надежность электроснабжения домов и объектов жизнеобеспечения, а также создадут условия для возведения жилья и социальных объектов в этой части города.

Фото: пресс-служба АО «Горэлектросеть»