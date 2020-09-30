Фонд развития ветроэнергетики (совместный инвестиционный фонд, созданный на паритетной основе ПАО «Фортум» и Группой «РОСНАНО») принял инвестиционное решение по проектам строительства ветроэлектростанций мощностью 164 МВт в Астраханской области и ветроэлектростанций мощностью 105 МВт в Волгоградской области.

Проекты являются частью портфеля совокупным объемом 1 823 МВт, который Фонд получил в 2017 и 2018 годах по результатам конкурсных отборов инвестиционных проектов по строительству генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии. Производство основных компонентов ветроустановок — лопастей и башен — локализовано с участием Группы РОСНАНО в Ульяновске и Таганроге (Ростовская область). Сборка гондол осуществляется на предприятии в Дзержинске (Нижегородская область).

Ожидается, что ВЭС в Астраханской области начнут поставки электроэнергии и мощности на оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ) в четвертом квартале 2021 года. В Волгоградской области планируется, что первая очередь ветропарка мощностью 88 МВт будет сдана в эксплуатацию в четвертом квартале 2021 года, вторая очередь мощностью 17 МВт – в четвертом квартале 2022 года.

Фонд развития ветроэнергетики создан на паритетной основе ПАО «Фортум» и Группой «РОСНАНО» с целью инвестирования в ветроэнергетику на территории России. В ходе отборов в 2018 и 2019 годах «Фортум» также получил право на строительство 116 МВт солнечных мощностей. По каждому конкретному объекту принимается отдельное инвестиционное решение. Сумма инвестируемого «Фортум» капитала в объекты солнечной и ветрогенерации, права на строительство которых были получены в 2017, 2018 и 2019 годах по результатам конкурсных отборов, как сообщалось ранее, не превысит 15 млрд руб.

Портфель реализованных в Ростовской и Ульяновской областях проектов Фонда сегодня состоит из четырех ветроэлектростанций суммарной мощностью 350 МВт. С учетом принятых инвестиционных решений портфель проектов Фонда, находящихся на стадии реализации, увеличился до 745 МВт (200 МВт в Республике Калмыкии, 100 МВт в Ростовской области, 340 МВт в Астраханской области, 105 МВт в Волгоградской области).