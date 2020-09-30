Сегодня генеральный директор «Россети Северный Кавказ» Виталий Иванов в ходе рабочей поездки в Карачаево-Черкесию представил коллективу регионального филиала нового руководителя. Исполняющим обязанности директора филиала «Карачаево-Черкесскэнерго» назначен главный инженер Александр Лысенко. Смена руководителя связана с переходом прежнего директора на новую работу.



Виталий Иванов отметил, что «Карачаево-Черкесскэнерго» - один из самых стабильно функционирующих филиалов в СКФО. И в этом есть немалая личная заслуга Владимира Халюзина, руководившего предприятием почти пять лет. Виталий Иванов поблагодарил бывшего директора за высокий профессионализм и пожелал достижений в новой сфере деятельности.



Новому руководителю Александру Лысенко глава энергокомпании поставил задачу продолжить эффективное исполнение мероприятий, направленных на развитие отрасли КЧР.

«В числе первоочередных поручений - качественная реализация программы снижения потерь и установка интеллектуальной системы учёта», - подчеркнул Виталий Иванов.

Александр Лысенко работает в отрасли 14 лет. Трудовую деятельность начал в 2006 году электромонтёром Зеленчукских райэлектросетей (РЭС) регионального филиала. До 2016 года прошел все ступени профессионального роста от электромонтёра до начальника РЭС.

В 2016 году назначен первым заместителем директора – главным инженером филиала «Карачаево-Черкесскэнерго».



Александр Лысенко является соавтором Патента на полезную модель «Устройство ввода и учета электрической энергии в распределительных сетях жидкого напряжения с защитой от хищения магнитным полем». Проект зарегистрирован в 2015 году в Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации.