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Гендиректор "Россети Северный Кавказ" Виталий Иванов представил нового руководителя филиала "Карачаево-Черкесскэнерго" Александра Лысенко

Александр Лысенко, Россети Северный Кавказ, МРСК СЕВЕРНОГО КАВКАЗА, Карачаево-Черкесскэнерго

Александр Лысенко, Россети Северный Кавказ, МРСК СЕВЕРНОГО КАВКАЗА, Карачаево-Черкесскэнерго

Александр Лысенко, Россети Северный Кавказ, МРСК СЕВЕРНОГО КАВКАЗА, Карачаево-Черкесскэнерго

Сегодня генеральный директор «Россети Северный Кавказ» Виталий Иванов в ходе рабочей поездки в Карачаево-Черкесию представил коллективу регионального филиала нового руководителя. Исполняющим обязанности директора филиала «Карачаево-Черкесскэнерго» назначен главный инженер Александр Лысенко. Смена руководителя связана с переходом прежнего директора на новую работу.

Виталий Иванов отметил, что «Карачаево-Черкесскэнерго» - один из самых стабильно функционирующих филиалов в СКФО. И в этом есть немалая личная заслуга Владимира Халюзина, руководившего предприятием почти пять лет. Виталий Иванов поблагодарил бывшего директора за высокий профессионализм и пожелал достижений в новой сфере деятельности.

Новому руководителю Александру Лысенко глава энергокомпании поставил задачу продолжить эффективное исполнение мероприятий, направленных на развитие отрасли КЧР.

«В числе первоочередных поручений  - качественная реализация программы снижения потерь и установка интеллектуальной системы учёта», - подчеркнул Виталий Иванов. 

Александр Лысенко работает в отрасли 14 лет. Трудовую деятельность начал в 2006 году электромонтёром Зеленчукских райэлектросетей (РЭС) регионального филиала. До 2016 года прошел все ступени профессионального роста от электромонтёра до начальника РЭС.
В 2016 году назначен первым заместителем директора – главным инженером филиала «Карачаево-Черкесскэнерго».

 Александр Лысенко является соавтором Патента на полезную модель «Устройство ввода и учета электрической энергии в распределительных сетях жидкого напряжения с защитой от хищения магнитным полем». Проект зарегистрирован в 2015 году в Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации.

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