Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) представило на II Международном «Северном форуме по устойчивому развитию» концепцию привлечения частных инвестиций в развитие распределённой генерации, в том числе на основе возобновляемых источников энергии, в удалённых и изолированных энергорайонах Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны РФ.

Как уточнил ведущий менеджер АНО АПИ Максим Губанов, концепция представляет собой комплектный документ с описанием подходов к реализации проектов локальной энергетики на основе привлечения частных инвестиций и учитывает мнения всех заинтересованных сторон, включая федеральные и региональные органы власти, энергетические компании, частных инвесторов и научного сообщества. По его словам, на большей части территории Арктической зоны РФ отсутствует централизованная электроэнергетическая инфраструктура, а энергоснабжение удаленных и изолированных населенных пунктов осуществляется за счет функционирования неэффективной дизельной генерации с высокой себестоимостью производства электрической и тепловой энергии. Эксплуатация таких объектов входит в зону ответственности региональных энергоснабжающих компаний, которые зачастую не имеют доступа к современным технологическим решениям и льготным финансовым ресурсам для комплексной модернизации объектов и повышения экономической эффективности функционирования всей изолированной энергосистемы.

«В рамках концепции мы предложили системный государственный подход по привлечению частных инвестиций в развитие распределенной генерации, который включает наделение полномочиями и ответственностью органов местного самоуправления за разработку комплексной схемы энергоснабжения и повышения энергетической эффективности муниципального образования, разработку и дальнейшее использование механизма интегрированного энергетического контракта, создание инструментов федерального льготного финансирования и бюджетного софинансирования для реализации проектов модернизации локальной энергетики», – пояснил он.

Как рассказал инвестиционный директор АНО АПИ Василий Потемкин, концепция неоднократно обсуждалась на различных экспертных площадках, включая Аналитический центр при Правительстве РФ и Комитет по энергетике Государственной Думы РФ, и в настоящее время документ заявлен для обсуждения в рамках форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени».

«Мы считаем, что наши предложения являются рациональным решением актуальной государственной задачи по обеспечению потребителей доступной электрической и тепловой энергией в удалённых и изолированных районах. Реализация нашего подхода позволит на взаимовыгодных условиях государственно-частного партнерства привлекать современные технологические решения и частные финансовые ресурсы для развития энергетической инфраструктуры Дальнего Востока и Арктики. Мы ожидаем поддержки нашей концепции со стороны участников форума и дальнейшего продуктивного взаимодействия в рамках реализации стратегии социально-экономического развития Арктической зоны» - резюмировал он.

Напомним, II Международный «Северный форум по устойчивому развитию» проходит 27-30 сентября. Ключевая тема мероприятия обозначена как «Транспортная инфраструктура на Севере и в Арктике». форума выступают Международная организация северных регионов «Северный Форум», Правительство Республики Саха (Якутия) и Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова.