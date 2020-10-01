1 месяц до выставки "Связь-2020"

В Подмосковье пройдет 76-е Общее собрание членов
1 октября 2020, 17:22
Рубрика: Мероприятия
Метки: РНВТ, СВЯЗЬ-, 2020
Отрасль: Телекоммуникация (связь)
Участники из Европы, Америки и Азии
С 2 по 6 ноября в ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» состоится «Российская неделя высоких технологий» (РНВТ), в рамках которой пройдут выставки «Связь» и «Навитех», отраслевые форумы и конференции.
Приглашаем вас посетить выставку «Связь-2020» и другие мероприятия РНВТ.
Зарегистрируйтесь на сайте выставки и получите билет посетителя по электронной почте.
Посмотрите видео о «Российской неделе высоких технологий».
Участники выставки представят оборудование, решения и услуги в сферах фиксированной, мобильной, спутниковой и других видов связи, IP-технологий, интернета вещей, центров обработки данных, кабелей связи, программного обеспечения, виртуальной и дополненной реальности, систем электропитания и других.
В этом году на выставке появится новый раздел – «Электронные компоненты для телекоммуникаций».
Участники из Европы, Америки и Азии
В выставке «Связь-2020» примут участие 200 компаний из Беларуси, Германии, Италии, Казахстана, Китая, Польши, России, США, Финляндии и Швейцарии.
Предварительный список участников
Знакомьтесь с новыми технологиями и решениями от ведущих производителей и поставщиков со всего мира, налаживайте деловые контакты и договаривайтесь о наилучших условиях сотрудничества без посредников.
Свыше 2 000 специалистов уже зарегистрировались и получили электронные билеты на «Связь-2020». Присоединяйтесь.
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Место проведения:
Москва, ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»,
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Даты проведения:
2–6 ноября 2020 года
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