1 месяц до выставки "Связь-2020"

Участники из Европы, Америки и Азии

С 2 по 6 ноября в ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» состоится «Российская неделя высоких технологий» (РНВТ), в рамках которой пройдут выставки «Связь» и «Навитех», отрасле­вые форумы и конференции.



Приглашаем вас посетить выставку «Связь-​2020» и другие мероприятия РНВТ.

Зарегистрируйтесь на сайте выставки и получите билет посети­теля по электрон­ной почте.

Посмотрите видео о «Российской неделе высоких технологий».

Темы и тренды «Связь-2020»

Участники выставки предста­вят оборудо­ва­ние, решения и услуги в сферах фиксиро­ван­ной, мобиль­ной, спутнико­вой и других видов связи, IP-техноло­гий, интернета вещей, центров обработки данных, кабелей связи, программ­ного обеспе­че­ния, виртуаль­ной и дополнен­ной реальности, систем электро­пи­та­ния и других.

В этом году на выставке появится новый раздел – «Электрон­ные компоненты для телекоммуникаций».

Участники из Европы, Америки и Азии

В выставке «Связь-2020» примут участие 200 компаний из Беларуси, Германии, Италии, Казахстана, Китая, Польши, России, США, Финляндии и Швейцарии.

Предварительный список участников

Будьте на «Связи»

Знакомьтесь с новыми техноло­гиями и решениями от ведущих произво­ди­те­лей и постав­щи­ков со всего мира, налажи­вайте деловые контакты и догова­ри­вай­тесь о наилуч­ших условиях сотруд­ни­чества без посредников.

Свыше 2 000 специа­ли­стов уже зареги­стри­ро­ва­лись и получили электрон­ные билеты на «Связь-​2020». Присоединяйтесь.