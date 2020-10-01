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22,3 млрд рублей выделили на продолжение строительства обхода Волгограда

22,3 млрд рублей выделили на продолжение строительства обхода Волгограда

1 октября 2020, 15:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 

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инфраструктура, дороги

Власти объявили электронный аукцион на выполнение работ по второму этапу строительства трассы Р-22 на участке обхода Волгограда. Согласно документам, подрядчику нужно построить 24,9 километра дороги от трассы Р-22 до пересечения с дорогой А-260. На этом участке появятся три развязки, новый путепровод и мост для пересечения железной дороги и оросительного канала. Начальная цена контракта на строительство составила 22 304 366 594 рубля.

Проект и смету на строительство нового участка дороги, которая пойдет в объезд Волгограда по территории Городищенского района рассмотрела Главгосэкспертиза РФ и вынесла положительное заключение.

Отметим, новая дорога переключит на себя транзитный грузопоток с федеральных трасс, который раньше проходил по улицам города. Обход Волгограда станет частью международного коридора «Север – Юг» и обеспечит связь между регионами страны и странами Каспийского бассейна.

О появлении объездной автомобильной дороги мечтали несколько поколений волгоградцев. Губернатор Андрей Бочаров успешно доказал на федеральном уровне необходимость реализации этого масштабного и комплексного проекта, который поможет решить региону целый ряд важных задач.

Напомним, В 2017 году Президент РФ Владимир Путин поручил включить работы по строительству этой трассы в федеральную государственную программу, а в прошлом году начался первый этап реализации проекта.

Василий Бахолдин. © Фото:  ИД «Волгоградская правда» /архив.

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