Директор Департамента государственной энергетической политики Алексей Кулапин выступил на круглом столе «Низкоуглеродная энергетика. Низкоуглеродные источники энергии и эффективная энергетическая система», состоявшемся в рамках первого Франко-Российского форума по низкоуглеродному промышленному развитию. В качестве спикеров участие в мероприятии также приняли Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, президент Gazprom Marketing&Trading France Юрий Виробьян, генеральный директор METRON Винсент Шандра, а также другие представители российских и французских энергетических компаний.

В своём докладе Алексей Кулапин отметил, что сегодня перед всем мировым сообществом стоит важная задача снижения антропогенного воздействия на окружающую среду. Топливно-энергетический комплекс, как один из ключевых эмитентов выбросов парниковых газов, должен внести свой вклад в решение данной задачи. При этом директор Департамента Минэнерго России особо подчеркнул, что реализация экологических и климатических политик стран не должна идти в ущерб глобальной энергетической безопасности и развитию мировой экономики.

Россия со своей стороны полностью поддерживает мировые усилия по противодействию изменениям климата. Соответствующие задачи обозначены Президентом России в качестве одной из национальных целей развития страны, отражены в новой Доктрине энергетической безопасности России, заложены в актуализированную Энергетическую стратегию страны, в которой впервые появился отдельный раздел, посвящённый вопросам сохранения климата на планете.

В качестве своего вклада в обеспечение потребностей человечества в чистой и доступной энергии Россия расширяет экспортные поставки газа - наиболее экологичного вида ископаемого топлива. Так, в конце 2019 - начале 2020 гг. в эксплуатацию были введены два новых газопровода: «Турецкий поток» и «Сила Сибири». Активно развивается отечественное производство сжиженного природного газа, ориентированного как на экспортные поставки, так и на использование внутри страны.

В целом, уже сегодня в структуре топливно-энергетического баланса России более половины внутреннего потребления приходится на газ, а в структуре выработки электроэнергии доля низкоуглеродных источников энергии и составляет более четырех пятых.

Для дальнейшей минимизации антропогенного влияния ТЭК на окружающую среду в России реализуется целый комплекс инициатив по расширению использования природного газа, повышению «чистоты» использования ископаемых топлив, модернизации промышленности, внедрению инновационных материалов, переходу отраслей ТЭК на принципы наилучших доступных технологий, развитию экологически чистого транспорта и увеличению энергоэффективности.

Кроме того, Россия активно работает над развитием альтернативных и новых источников энергии.

Благодаря мерам государственной поддержки и активному участию бизнеса в стране с каждым годом растут объемы строительства объектов возобновляемой энергетики, развивается собственное производство комплектующих и компонентной базы ВИЭ.

Для стимулирования развития собственных компетенций и выход на формирующийся перспективный рынок водородной энергетики в России разработан и направлен на согласование в Правительство России проект соответствующей «дорожной карты».

В завершение своего доклада Алексей Кулапин отметил, что по всем перечисленным направлениям работ Россия готова к взаимовыгодному сотрудничеству.