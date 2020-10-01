Американская компания Dominion Energy подала в федеральную Комиссию по регулированию атомной энергетики (Nuclear Regulatory Commission, NRC) запрос о продлении на двадцать лет лицензии на эксплуатацию энергоблоков No1 и No2 АЭС North Anna.

АЭС North Anna* расположена в штате Вирджиния. Энергоблоки No1 и No2 были введены в эксплуатацию в 1978 и 1980 гг. соответственно. Срок действия лицензий на эксплуатацию энергоблоков заканчивается соответственно в 2038 г. и 2040 г. Компания планирует продлить срок эксплуатации энергоблоков до 80 лет (до 2058 и 2060 гг. соответственно)**. В связи с значительно возросшими требованиями к охране окружающей среды в течение последних десятилетий для собственников атомной генерации растет актуальность увеличения сроков службы АЭС. Аналогичная заявка на продление до 80 лет (до 2052 и 2053 гг. соответственно) сроков эксплуатации двух энергоблоков АЭС Surry***, также расположенной в Вирджинии, была направлена Dominion Energy в NRC еще в 2018 г., но решение комиссии в отношении продления сроков эксплуатации АЭС Surry пока отсутствует.

По данным Dominion Energy, АЭС Surry и АЭС North Anna обеспечивают 31% выработки электроэнергии и около ≈95% безуглеродных энергоресурсов штата Продление сроков эксплуатации АЭС в Вирджинии рассматривается как важный фактор в рамках выполнения задачи по 100% использованию ВИЭ производителями электроэнергии в штате к 2050 г.****, однако для атомной энергетики делается исключение.

Официальный сайт Utility Dive

* Электрическая мощность АЭС North Anna составляет 1 892 МВт (нетто).

** Срок действия первоначальной лицензии на эксплуатацию атомного энергоблока в США составляет 40 лет, после чего он может быть продлен по согласованию с NRC.

*** Электрическая мощность АЭС Surry составляет 1 676 МВт (нетто).

**** Соответствующий закон (Virginia Clean Economy Act, VCEA) был принят в начале 2020 г.