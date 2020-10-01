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Минэнерго России опубликовало для общественного обсуждения проект Стратегии развития электросетевого комплекса до 2035 года

Минэнерго России опубликовало для общественного обсуждения проект Стратегии развития электросетевого комплекса до 2035 года

1 октября 2020, 10:00
Рубрика: Модернизация
Метки: МИНЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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Министерство энергетики России опубликовало для общественного обсуждения проект Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации на период до 2035 года.

В проекте Стратегии определены приоритеты государственной энергетической политики в части развития электросетевого комплекса, среди которых гарантированное обеспечение энергетической безопасности страны, максимально возможное использование отечественного оборудования, повышение результативности и эффективности всех уровней управления, обеспечение баланса экономических интересов потребителей электрической энергии и сетевых организаций.

Проект доступен по ссылке. Отзывы по проекту можно направлять по адресу: BalagurovSA@minenergo.gov.ru, Балагуров Сергей Аркадьевич.

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